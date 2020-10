Firenze – Il patrimonio fiorentino colora le iniziative autunnali. Sono appuntamenti imperdibili con l’arte contemporanea e rinascimentale. Percorsi diversi e un approccio diametralmente opposto per conoscere e approfondire due realtà che trovano il loro punto di unione nel capoluogo toscano, dove la cultura artistica ha radici antiche e solide che si rinnovano nel nostro tempo.

Gli eventi riguardano “Mezz’ora d’arte”, visite online, per scoprire il patrimonio fiorentino e la visita in presenza alla mostra di Massimo Sestini al Forte Belvedere per ipoudenti e non udenti, con interprete LIS. Entrambe gratuite.

Tre sono gli appuntamenti con “Mezz’ora d’arte”. Protagonista è il Palazzo Medici Riccardi e i suoi tesori, come il ciclo di affreschi con la Cavalcata dei Magi di Benozzo Gozzoli , il cortile di Michelozzo e la Galleria di Luca Giordano con gli affreschi che decorano la volta della sala tra i quali l’Apoteosi della dinastia dei Medici.

Il primo incontro è fissato per martedì 20 ottobre alle ore 18.00, con la visita online della Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccardi, a cura di Giaele Monaci. Il 30 novembre, alle ore 18.00 sarà la volta della scoperta del Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi, a cura di Valentina Zucchi, prenotabile da mercoledì 28 ottobre, mentre l’ultima visita digitale riguarda la Galleria degli Specchi o Galleria di Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi, a cura di Giaele Monaci, il giorno 17 novembre, alla stessa ora e prenotabile da mercoledì 11 novembre.

Invece, in presenza, domenica 25 ottobre, alle ore 16.00 è prevista la visita alla mostra “Bellezza oltre il limite” di Massimo Sestini al Forte Belvedere, con interprete LIS, per ipoudenti e non udenti, nell’ambito del progetto Museo Aperto.

Durante la visita guidata i partecipanti potranno approfondire la storia di questo storico edificio e il suo utilizzo nel corso dei secoli. Con la storia cinquecentesca si unirà la contemporaneità dell’arte di Massimo Sestini che nell’esterno del Forte Belvedere, incorniciate dal panorama mozzafiato di Firenze, espone le sue fotografie di grandi dimensioni, visibili fino al 31 ottobre 2020.

La partecipazione è gratuita, oltre che per ipoudenti e non udenti, anche per non più di un accompagnatore a testa. È obbligatorio prenotarsi scrivendo a info@muse.comune.fi.it o telefonando al numero 055 2768224. Nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid, infatti, sono ammessi un numero massimo di 14 partecipanti, accompagnatori compresi.

Per partecipare a “Mezz’ora d’arte”: La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Sarà possibile prenotare solo un incontro per volta con l’avvertenza di disdire in caso di imprevisti. I prenotati, dopo una prima mail di conferma, riceveranno una seconda mail entro le 17.00 del giorno della visita virtuale con le credenziali per poter accedere a Zoom, da computer, tablet o smartphone. Si può partecipare alle visite scaricando la APP Zoom sul proprio dispositivo e registrandosi gratuitamente. Una volta installata, basterà cliccare sul link ricevuto per partecipare alla visita. In alternativa sarà possibile accedere nella sezione “join a meeting” direttamente dal sito Zoom, inserendo il meeting ID e la password ricevuti.

Per tutte le info: MUS.E