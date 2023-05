Firenze – Gli ultimi avvisi di garanzia emessi a carico di alcuni studenti delle superiori, sono stati solo l’ultima goccia che ha spinto a intervenire la Cgil e Flc Firenze. “Abbiamo appreso in queste ore di avvisi di garanzia nei confronti di studenti delle scuole superiori, che arrivano dopo altri analoghi provvedimenti emanati nei confronti di studenti universitari, a seguito di iniziative di socializzazione e impegno collettivo da loro promosse – si legge nela nota – qualche giorno fa erano stati resi noti provvedimenti amministrativi restrittivi della libertà sindacale e personale conseguenti ad azioni sindacali e sempre qualche giorno fa abbiamo letto considerazioni tendenti a leggere le iniziative di mobilitazione, sindacali o sociali, solo attraverso la chiave dell’ordine pubblico”.

“Quando si maneggiano diritti che hanno rilevanza costituzionale per via amministrativa, o quando la dialettica sociale viene affrontata per via securitaria, rimuovendo dal dibattito le ragioni del protagonismo sociale che sono alla base di un sistema democratico, la cosa non può che allarmarci – continua la nota – è un clima preoccupante che, in città e nelle sue articolazioni, non deve attecchire. Riteniamo importante che le istituzioni della città aprano una riflessione in tal senso: le sfide che vengono poste vanno affrontate, non compresse con atti restrittivi. Da parte nostra avvieremo una fase di confronto con tutte le realtà che condividono questa preoccupazione, al fine di ribadire che la dialettica democratica, anche di natura conflittuale, rappresenta un elemento vitale per la nostra democrazia”.