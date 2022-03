Firenze – Scendono in campo gli Avvocati dell’associazione Avvocati di Strada per quanto riguarda l’Ucraina. “Allo scoppio della guerra in Ucraina ci siamo detti che non potevamo rimanere fermi davanti ai drammi che stavano per accadere – si legge nella nota diffusa dall’associazione – ci siamo chiesti che cosa potevamo fare dal nostro punto di vista di realtà che si occupa di tutela legale di persone che vivono in strada, e dopo esserci confrontati con i nostri volontari abbiamo deciso di mettere in campo una serie di azioni”.

“Abbiamo creato una mini task force di avvocati di tante nostre sedi che si sono messi a disposizione perraccogliere informazioni, buone prassi e casi e dare un supporto a tutti i nostri volontari che ora e nei prossimi mesi si occuperanno di tutelare i profughi di guerra”.

Altra inziativa, l’attivazione della casella richieste di informazioni a carattere generale, orientamento ai servizi sul territorio o altre necessità che riguardano la guerra in Ucraina. emergenza@ avvocatodistrada.it per rispondere allea carattere generale,o altre necessità che riguardano la guerra in Ucraina.

“Inoltre – conclude la nota – abbiamo realizzato una guida sull’Emergenza Ucraina (protezione internazionale, protezione temporanea, regolarizzazione del soggiorno in Italia) con i contatti e le informazioni utili suddivise per ogni singola regione”.