Viareggio – Negli ultimi anni Azimut|Benetti ha vissuto molti momenti positivi, grazie a un aumento costante delle commesse, culminato proprio nel 2021, stagione in cui si è stabilito un nuovo record nel portafoglio ordini, che ha superato, per la prima volta nella storia del Gruppo italiano, i 2 miliardi di euro.

A questo risultato che rafforza la posizione di Azimut|Benetti come primo Gruppo privato al mondo nel settore della nautica di lusso, hanno contributo entrambi i marchi con la loro ricca e diversificata gamma di prodotti e le ultime novità che hanno saputo introdurre nuovi trend: Grande Trideck (foto) di 38 metri per Azimut Yachts e Oasis 40M e B.Now 50M per Benetti.

La risposta al desiderio degli armatori contemporanei di godere di spazi sempre più vicini al mare ha spinto le vendite di Grande Trideck di 38 metri, l’ammiraglia di Azimut, prima imbarcazione a tre ponti con quattro terrazze a cascata sul mare. Di questo modello, recentemente premiato ai Miami Innovation Awards 2022, sono già stati venduti 16 esemplari.

Per quanto riguarda Benetti, le maggiori soddisfazioni sul fronte dell’order book sono arrivate da Oasis 40M premiato come vincitore ai World Superyacht Awards nel 2021 e B.Now 50M, che hanno messo a segno un record di vendite nella storia del brand. Delle due categorie di megayacht, infatti, sono già state ordinate, in quasi tre anni, rispettivamente 20 e 15 unità. Numeri eccezionali, specie per il segmento delle imbarcazioni sopra i 40 metri, dove si è soliti definire un successo la realizzazione da parte di un cantiere anche di soli tre esemplari di yacht per anno.