Firenze – La ministra Azzolina a Firenze, preannunciata da uno scarno comunicato del Ministero, “ Il Ministero dell’Istruzione informa che oggi la Ministra Lucia Azzolina sarà a Firenze per il Tavolo regionale sulla ripresa di settembre. L’incontro si svolgerà presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana”, presidio dell’ultima ora di Priorità alla Scuola, il movimento nazionale che vede insieme insegnanti, docenti, studenti e genitori per una ripresa delle lezioni a settembre che sia il più possibile in sicurezza ma anche capace di riaprire davvero la scuola, per tutti.

“Avevamo chiesto trasparenza – dice Costanza Margiotta, una delle fondatrici del movimento di Firenze – e ci viene restituita oscurità completa, medioevale. La mattina esce la notizia che il Ministero dell’istruzione informa che oggi la ministra sarebbe stata a Firenze. questo non è il modo di confrontarsi con chi si sta attivando da mesi per la riapertura della scuola, in presenza, in sicurezza e in continuità. Questo è il primo punto, l’abbiamo chiesto a tutti, Regione, Comuni, in ogni dove. L’atteggiamento del Ministero denota la non disponibilità al dialogo, quindi ribadiamo che il dialogo è finito, siamo allo scontro completo, perché noi sappiamo che la scuola non riaprirà secondo quanto richiesto”. Vale a dire: senza riduzione di tempo, senza DAD (didattica a distanza), con spazi adeguati, con un organico adeguato, e via così, secondo le richieste che Priorità alla Scuola fa echeggiare da mesi su tutto il territorio nazionale.

“Sappiamo che c’è un problema di organico, anche in una regione per certi versi “fortunata” come la Toscana – continua Margiotta- secondo quanto ci ha confermato l’assessora Grieco. Siamo qui a protestare perché non vogliamo le elezioni dentro le scuole, perché crediamo di essere ancora in tempo per rimediare al tempo perso per la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza per settembre, siamo qui perché sia garantita la responsabilità a causa di covid da parte delle Regioni e delle Asl, per la riapertura delle infermerie scolastiche, richiesta fatta anche dai sindacati su nostro suggerimento e siamo qui, in presenza, per informare la ministra Azzolina che noi non fermiamo la protesta in estate ma presto scenderemo di nuovo in piazza”.

Il presidio di Priorità alla Scuola sta continuando, ma sembra che la ministra Lucia Azzolina abbia declinato la richiesta di incontro.