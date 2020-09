Firenze – Giovedì, dopo un nuovo sopralluogo al percorso, saranno scelti i titolari e le riserve degli azzurri per i prossimi campionati del mondo sabato e domenica prossimi ad Imola.

Intanto da oggi martedì il gruppo degli azzurri è radunato a Riolo Terme composto da 23 atleti, 12 uomini e 11 donne. Dei maschi otto saranno al via domenica nella prova in linea e due sabato, Edoardo Affini e Filippo Ganna, nella gara a cronometro.

Per la prova in linea Davide Cassani ha a disposizione dieci corridori: Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Alberto Bettiol, Giovanni Visconti, Andrea Bagioli, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Matteo Fabbro, Fausto Masnaia, Nicola Conci.

Non è facile indovinare quale sarà la strategia di Cassani che si è limitato a dire che il percorso è molto duro. Forse per questo motivo non ci sono velocisti puri tra i 10 azzurri.

Sicuri al via invece saranno Nibali, Ulissi di Donoratico, Bettiol di Castelfiorentino e Visconti di San Baronto Pistoia. Tre su otto è un invidiabile risultato per l ciclismo toscano. Senza ricordare che Nibali, nato in Sicilia, potrebbe essere considerato toscano di adozione visto che ciclisticamente è “nato” e cresciuto a Mastromarco di Pistoia. Per le due riserve azzardiamo i nomi di Conci e Fabbro. Ma è solo un’ipotesi.

In campo femminile sette saranno sabato nella gara in linea, due impegnate nella prova a cronometro,due riserve. La campionessa Vittoria Guazzini di Poggio a Caiano correrà il mondiale a cronometro insieme a Vittoria Bussi.ùù

Le sette per il mondiale in linea (e le due riserve), usciranno da queste nove : Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Tatiana Guderzo, Erica Magnaldi, Soraya Paladin, Katia Ragusa, Debora Silvestri.

Programma – Giovedì, ore 14,30, cronometro donne; venerdì 25. ore 14,30 cronometro uomini; sabato, ore 12,30, gara in linea femminile; domenica 27, ore 9,45 gara in linea uomini