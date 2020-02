Firenze – Due minorenni sottoposti a custodia cautelare in un istituto penale minorile, mentre un presunto complice di 14 anni finisce in comunità. E’ questo il bilancio di un intervent dei carabinieri che ieri hanno bloccato i ragazzi in un parcheggio per camper. Secondo gli inquirenti, la baby gang avrebbe messo a segno furti, rapine e tentate estorsioni a Firenze. I tre erano senza fissa dimora. Fra le accuse, anche il porto abusivo di arma bianca e lesioni.