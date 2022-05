Vaiano – Proseguono gli appuntamenti al Museo della Badia di Vaiano con il Mese di Lorenzo Bartolini in Primavera, promosso dal Comune di Vaiano in sinergia con l’Associazione Nazionale Case della Memoria della cui rete fa parte anche la casa natale di Lorenzo Bartolini, situata nella frazione vaianese di Savignano.

Domenica 22 maggio (ore 16.30) si potrà prendere parte alla visita guidata gratuita del Museo in occasione della partecipazione alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI (ore 10-12 e 16-19). Nella giornata si terrà anche la presentazione del gioco didattico Ti porto al Museo, il percorso multimediale alla scoperta della Rete Musei di Prato che prevede vari premi per chi completerà tutto l’itinerario. Lo scopo del viaggio, per grandi e piccini, è esplorare le collezioni museali e scoprire la storia degli oggetti esposti. Saranno presenti Beatrice Boni, assessora allo Sviluppo Economico e Promozione Turistica del Comune di Vaiano e Marco Morelli direttore della Fondazione Parsec e Presidente della Rete Musei di Prato.

Sabato 28 maggio (ore 16.30) nel Cucinone dei Monaci della Badia di Vaiano ecco “A Tavola con i Grandi, tre personaggi, tre case, tre ricette in val di Bisenzio: Firenzuola, Sassetti e Lorenzo Bartolini”. Dopo i saluti del sindaco di Vaiano Primo Bosi e dell’assessora Fabiana Fioravanti, si terrà la presentazione delle opere multidisciplinari (un libro d’artista, un’opera grafica e un video) dell’artista Roberto Casati, dal titolo “Perdono / (l’anima)”, “Aiuto / (Covid-19)” e “La battaglia / (contro le guerre)”. A seguire, la lettura del componimento “Ero Vivo Ucraina 2022” in solidarietà al popolo ucraino. Sarà presentata anche un’altra opera, dal titolo “AMO. Roberto Casati in omaggio a Lorenzo Bartolini” (grafica e pittura trasferita su lastre di ferro, Vaiano 2022) che l’artista donerà al Museo della Badia di Vaiano.

Seguirà l’intervento di Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio di Prato, che presenterà il volume A tavola con i grandi. Ricette e curiosità dei personaggi illustri Italiani” (CdeV Edizioni, 2021), a cura dell’Associazione Case della Memoria. Un percorso ispirato dal bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi che illustra il rapporto dei Grandi Personaggi con la cucina. Saranno presenti anche i curatori del libro Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Case della Memoria. Focus, ovviamente, sui tre personaggi della Valbisenzio le cui case fanno parte dell’Associazione: Lorenzo Bartolini, Agnolo Firenzuola e Filippo Sassetti. In chiusura, degustazione ispirata alle ricette del libro in collaborazione il Forno Steno di Vaiano.