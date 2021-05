Pisa – I cani bagnino sono stati i protagonisti di una giornata dimostrativa sulla sicurezza in mare organizzata dal Comune di Pisa e dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio in collaborazione con la Confcommercio Pisa e il Sindacato Italiano Balneari.

L’evento si è svolto al Bagno Vittoria di Tirrenia, dove gli istruttori della Scuola Italiana Cani da salvataggio hanno illustrato agli alunni e ai docenti di due classi dell’Istituto Niccolò Pisano, una della scuola Castagnolo di San Piero a Grado e l’altra della scuola Nicola Pisano di Marina di Pisa, le tecniche di salvataggio in acqua utilizzate dai bagnini a quattro zampe. I ragazzi delle scuole hanno assistito a simulazioni di salvataggio in mare e ricevuto degli attestati di partecipazione da parte dell’amministrazione comunale.

«Per il secondo anno consecutivo – ha spiegato l’assessore al sociale Gianna Gambaccini – vogliamo sviluppare un progetto che abbia non solo l’obiettivo di maggior sicurezza e salvaguardia per i cittadini che frequentano le spiagge del litorale, ma anche educativo, attraverso l’approccio con i cani di salvataggio, coinvolgendo anche i ragazzi di una scuola del litorale. Ringrazio il sindacato balneari e l’Associazione cani italiani salvataggio per aver contribuito alla realizzazione di questo importante progetto».