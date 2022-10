Bagno a Ripoli – Campioni dello sport e giovani talenti protagonisti alla Carrozza 10 in occasione della Fiera dell’Antella. La premiazione degli atleti che si sono contraddistinti durante l’anno per i loro traguardi sportivi è stata seguita dalla presentazione delle giovani promesse ripolesi, ragazze e ragazzi che hanno conseguito risultati in ambito scientifico, culturale, artistico, musicale.

Il riconoscimento agli sportivi si inserisce nel programma di iniziative della Festa dello sport, annullata a causa del maltempo. Di seguito gli atleti presenti, premiati dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore allo sport Enrico Minelli.