Bagno a Ripoli – La sala lettura si trasferisce in giardino. La Biblioteca comunale torna ad accogliere studenti e lettori, ma per il momento solo all’aria aperta e su prenotazione. Da lunedì 8 giugno, chi vorrà potrà fare richiesta per una postazione tra quelle ospitate nella resede esterna della struttura di via di Belmonte. Quaranta quelle a disposizione, tutte rigorosamente a distanza di sicurezza e sanificate due volte al giorno, nel rispetto delle principali norme di prevenzione anti-contagio. Le prenotazioni partono da oggi e possono essere effettuate online sul sito del Comune (https://www.comune.bagno-a-ri poli.fi.it) e su quello della Biblioteca comunale: http://biblioteca. comune.bagno-a-ripoli.fi.it/bi blioteca. Per garantire l’accessibilità ad il maggior numero di utenti, saranno predisposti dei turni: due di mattina (dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 13.00) e due di pomeriggio (dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.30). Possono essere prenotati fino a quattro turni consecutivi (chi vuole fermarsi l’intera giornata). Sarà consentito anche l’utilizzo della macchinetta del caffè passando dall’esterno della Biblioteca. Nel frattempo proseguono i servizi di prestito e restituzione dei libri, anch’essi effettuati su prenotazione o appuntamento.

“Siamo abituati a vedere la Biblioteca sempre piena di persone e tanti ragazzi che vengono qui a preparare i loro esami – dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla cultura Eleonora Francois -. Vederla vuota e silenziosa in questo lungo periodo è stato davvero difficile. Finalmente possiamo tornare gradualmente alla normalità. Abbiamo la fortuna di avere un grande giardino all’esterno che in vista dell’estate potrà essere impiegato per molte attività. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo chiedo agli utenti di avere un atteggiamento responsabile e di rispettare le regole, per la salute di tutti”.