Bagno a Ripoli – Bagno a Ripoli sarà la nuova casa della Fiorentina. Una scelta risalente al 2019, quando il club si accordò con l’amministrazione comunale per la costruzione del nuovo Centro Sportivo. Una cittadella che si estenderà su una superficie di circa 25 ettari, risultando tra i più grandi in Italia.

Per la prima volta nella sua storia la Fiorentina avrà un centro sportivo di proprietà che permetterà al Club di crescere ulteriormente e potere aspirare così a diventare una delle Società più solide e all’avanguardia in Europa sul piano organizzativo e delle strutture. E per il territorio l’opportunità di portare il nome di Bagno a Ripoli nel mondo, creando allo stesso tempo un indotto e ricadute importanti per le attività e il tessuto economico cittadino.

La presentazione del progetto è avvenuta nel novembre del 2019, nella sala del consiglio del Comune di Bagno a Ripoli con il Sindaco Francesco Casini a fare gli onori di casa. A causa della pandemia i primi lavori sono iniziati soltanto a giugno 2020, con la ristrutturazione della Cascina Favard, ex centro di formazione Enel, posta all’interno dell’area. Il 1° febbraio 2021 firmata la convenzione urbanistica tra l’amministrazione comunale e la Fiorentina per la realizzazione del Viola Park. La stipula della convenzione ha rappresentato un passaggio fondamentale per la destinazione urbanistica dell’area su cui sorgerà il centro sportivo, contenendo gli impegni che il club viola dovrà realizzare e prevedere come conseguenza alla realizzazione del progetto. Interventi che avranno una ricaduta importantissima sul territorio. Qualche giorno dopo, il 5 febbraio, l’apertura ufficiale del cantiere con la posa del primo albero. I lavori proseguono spediti e a primavera le prime strutture saranno completate. (Nicola Giannattasio).

Video di Florence Tv