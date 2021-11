Bagno a Ripoli – L’apertura della XXIII edizione di PrimOlio si è svolta stamani alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana con delega all’agricoltura Stefania Saccardi, il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini.

Oggi e domani la presenza di decine di produttori locali darà la possibilità di acquistare e degustare l’olio nuovo, confrontarsi con i “sommelier” dell’olio, assistere a show coking e alla frangitura in diretta delle olive. Presenti gli stand del mercato contadino e i banchi dello street food, delle associazioni dell’olio e del territorio, della Pro Loco e delle scuole. Sulla via Roma presenti gli artigiani di Cna con Artour e i commercianti. L’avvio di PrimOlio, tornato in presenza dopo un anno di stop dovuto al Covid, è stato preceduto dall’inaugurazione della scultura “Ramo d’Oro” del Maestro Marcello Guasti, un ramo d’olivo dorato simbolo del territorio ripolese, alla presenza del professor Giovanni Cipriani.