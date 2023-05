Firenze – Affluenza per ora in calo rispetto al primo turno nei sei comuni chiamati al voto per il ballottaggio dei candidati sindaco: si sono recati alle urne il 12,66% degli aventi diritto contro il 14,10 del 14 maggio scorso. Solo Pisa registra una crescita: il 15,5% contro il 14,44 di due domeniche fa.

A Siena alle 12 ha votato il 13,52% degli aventi diritto al voto, pari a 5.862 elettori: al primo turno il dato era del 16,02%. A Massa, terzo comune capoluogo di provincia al voto, la percentuale dei votanti alle 12 di oggi è pari all’11,55% contro il 13,37 del precedente turno. Questa l’affluenza negli altri tre comuni al ballottaggio: a Campi Bisenzio (Firenze) ha votato l’8,68% contro il 12% del primo turno, a Pescia (Pistoia) l’11,32 contro il 14,36, a Pietrasanta (Lucca) il 13,02 contro il 13,93%. Seggi sono aperti dalle 7 fino alle 23 di oggi poi le urne riapriranno domani, lunedì, dalle 7 alle 15.

A Massa la sfida è tra Francesco Persiani (35,42%, centrodestra) e ed Enzo Ricci (29,95% centrosinistra);

a Pisa la contesa è tra Michele Conti (49,96%, centrodestra) e Paolo Martinelli (41,12%, sostenuto da centrosinistra ed anche Cinquestelle);

a Siena il ballottaggio è tra Nicoletta Fabio (30,51% centrodestra) e Anna Ferretti (28,75% centrosinistra);

a Campi Bisenzio in corsa sono Andrea Tagliaferri (21,30% sinistra e M5s) e Leonardo Fabbri (30,30% centrosinistra);

a Pescia il ballottaggio è tra Vittoriano Brizzi (29,04% liste civiche) e Riccardo Franchi (35,22% centrosinistra);

a Pietrasanta infine la sfida è tra Lorenzo Borzanasca (35% centrosinistra e M5s) e Alberto Stefano Giovannetti (45,43% centrodestra). (ANSA)