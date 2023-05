Firenze – Piuttosto malridotto, il Pd, da queste ultime amministrative. In Toscana, perde vunque e non riece a recuperare neppure a Campi Bisenzio, dove la partita, tutta interna alla sinistra, si chiude con la vittoria del candidato delle liste di sinistra più M5S, Andrea Tagliaferri, che si afferma con il 57,3%, mentre il candidato del Pd Leonardo Fabbri ottiene 42,7 preferenze. E che l’unica vittoria della sinistra, stavolta senza Centro, sia a Campi e con questa squadra, potrebbe anche dirla lunga, sul fatto che il Pd improvvisamente non sia più attrattivo. Neppure in Toscana e neppure con Elly.

La questione si fa interessante analizzando la situazione di Pisa. In realtà, anche a Pisa il ticket sinistra-5stelle c’era, ma con la presenza molto strutturata del Pd. Alla prova Michele Conti, sindaco uscente con un’amministrazione che evidentemente è andata a genio ai cittadini. Sostenuto dal centrodestra, civico, ha sbaraccato il campo con il 52,3% delle preferenze, contro il 47,7% dell’avversario, Paolo Martinelli. Mentre il sindaco è al timone dell’allenza del centrodestra, su Martinelli sono convenuti i voti della sinistra (Europa Verde-Si Sinistra Italiana-Possibile- Sinistra Civica Ecologista), dei riformisti, ovviamente del Pd e del M5S. Ma non è bastato.

Massa, altro rinnovo-conferma. Nonostante lo psicodramma del primo turno, dove FdI aveva fatto la prova di correre solo, salvo poi tornare sullo stesso vascello del centrodestra da dove era sceso, il sindaco uscente (ma commissariato) Persiani viene riconfermato, con l’unità dell’alleanza, con il 54,36%, mentre l’avversario del centrosinistra si ferma a 45,64%. Voti Persiani 15.719, Ricci 13.195. Qualche cosa trapela dalle prime parole di Persiani di nuovo sindaco: “Noi volevamo ricucire i rapporti con tutti i cittadini e questo continueremo a farlo, il percorso lo vedremo di volta in volta, ma vogliamo creare una maggioranza forte e coesa”.

Siena, finiti gli scrutini delle cinquanta sezioni al ballottaggio, con 52,26% è Nicoletta Fabio, centrodestra, il nuovo sindaco di Siena, mentre Anna Ferretti, centrosinistra, ha invece ottenuto 11508 voti e il 47,84% in percentuale.

Pietrasanta, confermato il sindaco uscente Alberto Stefano Giovannetti, sostenuto da Lega e Forza Italia, ha vinto il turno di ballottaggio contro Lorenzo Borzonasca, candidato sindaco di Pd e M5s. Giovannetti ha vinto con il 55,94% (5.809 voti) contro il 44,06% di Borzonasca (4.575 voti).

in foto, il sindaco riconfermato di Pisa, Michele Conti