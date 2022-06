Firenze – “Resto qui” di Marco Balzano, “L’ambasciatore delle foreste” di Paolo Ciampi e “L’atlante dell’insolito” di Vanessa Marenco sono i tre libri finalisti dell’ottava edizione del Premio letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve.

Il tema del concorso letterario, scelto come ogni anno dal Comitato del Premio, è stato: “Sostenibiltà e resilienza – verso un nuovo umanesimo ambientale”.

La terna dei candidati è stata ufficializzata oggi in Regione, alla presenza del presidente Eugenio Giani, da sempre a fianco dell’iniziativa.

I libri sono stati selezionati fra una rosa di dodici testi, proposti da librerie indipendenti fiorentine, sul tema del bosco, proposto per questa edizione del Premio. Le librerie coinvolte sono: Alfani, Alzaia, Florida, Fortuna, L’ora blu, La Gioberti, Libreria Gioberti, Libreria dei Teatro Niccolini, Menabò, On the Road, Punti Fermi, Salvemini e Todo Modo.

La premiazione avverrà sabato 18 giugno alle 16 presso l’Abbazia di Vallombrosa, dove una giuria composta da letterati e da persone della società civile conferirà un premio in denaro, che il vincitore può devolvere a una Onlus a sua scelta.

Elemento qualificante è il coinvolgimento degli studenti di una scuola del territorio (L’istituto comprensivo Balducci di Pontassieve) con la lettura, il commento e la predisposizione di elaborati sul tema dell’anno e sui libri finalisti. Al miglior elaborato prodotto andrà una targa ed un premio in denaro da destinare all’acquisto di libri da parte della scuola. Gli scrittori finalisti del premio Vallombrosa 2022 saranno invitati a partecipare ad un incontro con gli studenti nell’ambito del quale discutere sui temi trattati nei loro libri. L’incontro studenti autori è previsto per il prossimo 18 Giugno.

Il Premio Letterario Vallombrosa ha visto negli anni premiati insigni scrittori quali Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019) e Federico Pace (2020/21).