Firenze – La scomparsa risale a ieri pomeriggio, ma la notizia è stata data questa mattina. Una bimba di 5 anni è scomprsa dall’Astor, l’hotel occupato abusivamente da un centinaio di persone in via Maragliano a Firenze, mentre la madre si trovava a lavorare. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba sarebbe rimasta a casa con un famigliare, avrebbe litigato con un’altra bambina nel cortile della struttura, poi si sarebbe diretta l’interno del palazzo in cui vive con la famiglia e da allora se ne sarebbero perse le tracce. La sparizione sarebbe avvenuta verso le 16 di ieri pomeriggio. Quando la madre, al ritorno, non l’ha trovata, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Le ricerche sono proseguite con sempre maggiore intensità questa mattina, portate avanti non solo dai carabinieri, ma anche dai vigili del fuoco e dalla comunità peruviana cui la bimba, Kataleya, appartiene con la madre. La piccola al momento della scomparsa portava una maglietta bianca con pantaloni viola. Il timore sempre più forte per la madre, che giace in una ben comprensibile disperazione, è che la piccola “sia stata portata via”. Qualche tempo fa la madre della piccola e la famiglia del fratello, che abitano nell’occupazione, erano stati oggetto di un’aggressione in seguito a screzi con un’altra famiglia, ed erano stati fatti oggetto di un’assedio nella loro stanza, con tanto di gente armata di coltello alla porta, mentre un giovane centroamericano si era gettato dalla finesta al primo piano, senza serie conseguenze. Negli accertamenti che l’Arma sta compiendo, viene anche messa sotto setaccio l’ipotesi che ci possano essere collegamenti. Mentre le ricerche sono in corso e i cani stanno seguendo la pista che sembrerebbe svilupparsi dentro la struttura e in un palazzo adiacente, senza tuttavia individuare la bambina, vari appartanenti alla comunità peruviana ha postato sui social e whatsapp appelli per fornire qualsiasi elemento utile al ritrovamento di Kataleya.

Il comunicato della Prefettura: “Ieri sera,, ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chicllo Alvarez Mia Kataleya, nata nel 2018, sono state attivate le ricerche così come previsto dal “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti istituzionali. Le attività di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei

Carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della Repubblica.

Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri”.

La nota diffusa dall’assessore al welfare Sara Funaro: “Siamo molto preoccupati e angosciati per la scomparsa della bambina; con il sindaco Nardella siamo in costante contatto con le autorità di pubblica sicurezza. Ci auguriamo che la bambina venga ritrovata al più presto. Siamo tutti al lavoro con ricerche a tutto campo per ritrovare la piccola. In un momento così drammatico qualsiasi polemica è fuori luogo, anche perché ricordo che il Comune, su richiesta del sindaco, ha chiesto lo sgombero dello stabile il giorno dopo l’occupazione a settembre scorso, dando garanzie nel momento dello sgombero per la presa in carico di bambini e soggetti fragili come sempre fatto in nove anni”.