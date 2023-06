Firenze – Sembra che ormai sia la pista del racket degli affitti, quella privilegiata dagli inquirenti per quanto riguarda la scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni sparita nel nulla sabato scorso, svanita senza tracce dall’hotel Astor, occupato da un centinaio di persone, fra cui la famiglia di Kataleya.

Stasera a partire dalle 18.30 la comunità peruviana organizza una nuova iniziativa di solidarietà e sostegno alla famiglia della bambina. Il ritrovo è in piazza Duomo a Firenze.

All’interno dell’ex albergo, come hanno spiegato gli investigatori, potrebbero esserci tre gruppi distinti dediti al racket degli affitti. I “canoni” si aggirerebbero dagli 800 euro per una stanza senza bagno, ai 1500 per una unità con servizi. Costi che, secondo alcuni abitanti della struttura, non sono credibili. “Se potessimo pagare queste cifre, secondo voi, staremmo qui?”.

Intanto continuano gli interrogatori degli occupanti del palazzo, che vengono sentiti dagli inquirenti in qualità di persone informate sui fatti, fra cui, uscito dal carcere, il padre di Kata.