Firenze – Si respira aria di futuro durante la serata evento organizzato da Ban, Business Angels Network di Firenze allo Student Hotel. Le start up sono protagoniste presentando le loro idee, convertite in progetti imprenditoriali, a un pubblico attento e desideroso di promuovere con il loro supporto questi piccoli, grandi semi innovativi.

Ban, Business Angels Network, è una realtà nata a Firenze nel 2016 che accoglie un concentrato di giovani, tra professionisti e imprenditori, che valuta e seleziona le più interessanti start up del momento, in ambito nazionale, incentivando gli investimenti economici intorno a questi nuovi business per garantirne il loro sviluppo.

Ban, grazie a un network su tutto il territorio italiano, organizza, attraverso degli incontri serali, la presentazione ai circa settanta soci Ban Firenze di alcune start up, accuratamente selezionate che, successivamente, potranno beneficiare di un investimento e portare avanti i loro progetti innovativi.

Il processo di selezione della start up su cui investire coinvolge anche Open seed, una società di partecipazioni che raccoglie capitali da crowdfunding e business angels, per affiancare nel loro sviluppo i neo imprenditori.

La serata del 10 marzo ha permesso a quattro interessanti start up di presentare le loro realizzazioni.

Lighthouse Biotech, ha sviluppato una soluzione innovativa per la liquid-biopsy in grado di ottenere importanti benefici in termini di qualità delle analisi cellulari tumorali circolanti nel sangue, identificando la progressione del cancro con un semplice prelievo del sangue durante il processo terapeutico, permettendo così di conoscere rapidamente l’evoluzione della malattia.

ReLearn, fondata nel 2021, è un sistema intelligente di promuovere il controllo e la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale creando un futuro più sostenibile per un mondo più vivibile.

La mission di FintechJobs.Today è quella di affrontare la selezione del capitale umano da parte delle aziende o società di servizi con un approccio innovativo che consente di ridurre i tempi di reclutamento e quindi con un minor sforzo economico.

Infine Bike Flix fornisce assistenza a tutti i tipi di bici con una semplice prenotazione, intervenendo e riparando sul posto e nel caso di necessità si occupa di riportare la bici a casa dopo averla riparata in officina.