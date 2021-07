Firenze – Ancora un brillante successo per i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Firenze che sono riusciti ad assicurare alla giustizia un altro dei sette componenti della cosiddetta banda dei Rolex (https://www.stamptoscana.it/da-napoli-per-rubare-orologi-sgominata-la-banda-dei-rolex/). Fin dai primi accertamenti era parso evidente che i tre superstiti del commando specializzato nel compiere rapine ai danni di persone in possesso di orologi preziosi potessero trovarsi all’estero. L’ipotesi ha trovato conferma nella giornata di ieri quando i militari fiorentini hanno accertato che uno dei catturandi figurava tra i passeggeri di un traghetto partito da Barcellona e in arrivo in serata al porto di Civitavecchia. Con il supporto dei colleghi della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia e della locale Sezione della Polizia di Frontiera – scalo marittimo è scattata la trappola. Una volta attraccata, i Carabinieri sono saliti a bordo della nave, hanno individuato il ricercato e sono riusciti rapidamente a bloccarlo.

Prima di essere condotto in carcere l’uomo è stato perquisito e gli sono stati trovati in possesso i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati in occasione della rapina perpetrata a Firenze lo scorso 23 aprile 2021 nei riguardi di una donna di 51 anni alla quale era stato sfilato dal braccio un Rolex mentre si trovava a bordo della sua auto ferma in via Scialoja. Le successive indagini dei militari avevano portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del gruppetto a Napoli e Provincia. La misura era stata disposta dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano per il reato di rapina aggravata in concorso (5 in custodia cautelare in carcere e 2 agli arresti domiciliari). Proseguono attivamente le ricerche degli ultimi due componenti della banda.