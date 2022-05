Montemurlo – Ignoti hanno bruciato la bandiera della Cgil esposta all’esterno della sede dello Spi Cgil di Montemurlo, nel corso del 1°Maggio.

“Un gesto gravissimo che offende un pilastro della democrazia come il sindacato. Un episodio, tra l’altro, che si verifica in un giorno di grande valore per le battaglie e i diritti di lavoratrici e lavoratori”, hanno commentato il presidente Eugenio Giani e l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini

“È un gesto vergognoso rispetto al quale non è possibile minimizzare, – proseguono Giani e Nardini – perché sono troppi gli episodi che si sono verificati in questi mesi ai danni della Cgil e delle altre sigle sindacali”.

“Chi attacca il sindacato attacca la Costituzione, le istituzioni democratiche, e i valori distintivi della nostra Regione” concludono, esprimendo solidarietà e vicinanza allo Spi e alla Cgil tutta.