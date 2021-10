Firenze – Il Bando pubblico di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di prossima pubblicazione secondo i sindacati e gli uffici preposti, potrebbe vedere la luce nella prima settimana di novembre. Una speranza che migliaia di famiglie (almeno 3mila secondo le previsioni dei sindacati inquilini) in attesa nutrono tenacemente, dal momento che, come facilmente prevedibile, il bando atteso da anni è per molti una delle poche, se non l’unica chance di tornare a vivere sotto un tetto proprio e che non comporti l’assorbimento di quasi tutto, o buona parte, del piccolo reddito di cui il nucleo dispone.

La ormai prossima apertura del bando delle case popolari viene anticipata dagli uffici alla pagina del sito comunale Firenze Semplice – servizi dell’area fiorentina, con la diffusione di una scheda servizio che, al momento dell’apertura del Bando, vedrà la presenza di un tasto per l’accesso online in alto nella scheda. Intanto, alcune informazioni riguardanti le procedure e i documenti occorrenti al momento della presentazione della domanda. Ecco le anticipazioni.

La domanda potrà essere presentata solo mediante procedura online accedendo con uno dei seguenti sistemi di identità digitale: SPID, CIE oppure CNS. È inoltre obbligatorio essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) da cui risulti un valore ISEE inferiore a 16.500 euro.

Per partecipare al Bando ERP si deve accedere dunque al Servizio On Line (evidenziato dal tasto rosso in cima alla scheda che verrà apposto all’apertura del Bando) e, ripetiamo, si deve possedere una modalità di accesso certificato: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Ad ogni voce corrisponde un link, a lato della scheda, da seguire per sapere, nel caso dello Spid, come ottenerlo, e nel caso di Cie e Cns, come utilizzarli.

Passando ai requisiti cui deve corrispondere il richiedente, sono quelli elencati nell’allegato A della Legge 2 gennaio 2019 n.2, ovvero, citando dalla norma: “Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia; residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio ; assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare”, vale a dire un livello reddituale “non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE”; assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione; assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo famigliare richiedente”.

Per capire se si hanno i requisiti necessari, per i richiedenti è stato reso disponibile un “Questionario orientativo” (che si può compilare e stampare cliccando sul link a lato della scheda).

Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio, entro il termine di 180 giorni, giungerà ad approntare la graduatoria provvisoria, emandandola. Dal momento della messa in notorietà della Graduatoria Provvisoria, è possibile presentare eventuali integrazioni documentali per un periodo di.30 giorni, a conclusione dei quali l’Ufficio procederà a compilare la Graduatoria definitiva.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito del comune di Firenze e non verrà inviata alcuna comunicazione personale. Il consiglio è quello di rimanere collegati per non perdere gli aggiornamenti sullo stato della graduatoria e per conoscere eventuali motivi di esclusione o di perdita di punteggio inerenti situazioni non documentate in modo appropriato in sede di domanda.

Dal momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, l‘Ufficio procederà a chiamare per ordine di graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo la disponibilità degli alloggi. La graduatoria definitiva rimarrà valida fino alla pubblicazione di altra graduatoria definitiva inerente un nuovo bando.

Per quanto riguarda i costi, servono i 16 euro della marca da bollo richiesta per la domanda. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a bandoerp2021@comune.fi.it. E’ bene sottolineare che ammessi ed esclusi non riceveranno alcuna comunicazione per posta, ma saranno pubblicati sul sito del bando in una graduatoria anonima (per numero identificativo fornito in sede di domanda). Anche per quanto riguarda le convocazioni per l’avvio del procedimento di assegnazione, avverranno solo ed esclusivamente attraverso la mail fornita in sede di domanda online. E’ necessario perciò che gli utenti mantengano la casella di posta elettronica attiva, comunicando eventuali variazioni di indirizzo mail a: bandoerp2021@comune.fi.it