Lucca – L’ordine degli avvocati di Lucca, in collaborazione con il suo Comitato per le Pari Opportunità e l’Associazione Musicale Lucchese, ha indetto un concorso per giovani donne compositrici. C’è tempo fino al 30 gennaio 2023 per presentare la domanda e concorrere nelle due categorie previste che sono under 18 e under 26. Come annunciato in settembre, in occasione della conferenza dedicata alla discriminazione che per secoli ha limitato le donne autrici di musica, le tre realtà sono riuscite a organizzare questo concorso che vuole sostenere e incoraggiare il talento al femminile nella musica.

Alla prima classificata di ciascuna classe verrà assegnato un premio del valore di 500 euro da utilizzare per perfezionarsi negli studi musicali. Il denaro viene messo a disposizione dall’Ordine degli Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità. La commissione giudicatrice è composta dal M° Luca Pieruccioni, dalle professoresse Carla Nolledi e Francesca Mascolo e dall’avvocato Michele Salotti.

La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascuna compositrice potrà partecipare con un solo lavoro della durata massima di sei minuti.

Tutte le info sul sito dell’Ordine degli avvocati di Lucca o su quello dell’AML (www.ordineavvocati.lu.it/ bando-per-lassegnazione-di-2- premi-per-composizione- femminile-originale/; www. associazionemusicalelucchese. it/offerta-musicale/altre- iniziative/ )