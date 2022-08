Portoferraio – In sei su una barca che stava affondando, 3 adulti e 3 minori, salvati al limite del tempo da una motovedetta dei carabinieri di Portoferraio, davanti alla spiaggia di Capobianco. Brutta avventura, senza serie conseguenze per fortuna, quella occorsa stamane a un gruppo di turisti milanesi in vacanza all’Elba, che stavano navigando a bordo di una barca a motore al largo della spiaggia elbana. Il motore dell’imbarcazione è andato in avaria, rendendo ingovernabile l’imbarcazione, che ha iniziato a imbarcare acqua e ad affondare. I carabinieri che stavano perlustrando le coste dell’isola, sono stati allertati dalla Centrale operativa del 112, e, accompagnati anche da tre imbarcazioni della Capitaneria di Porto di Portoferraio, si sono diretti alla volta del gruppo in difficoltà, mettendo subito in salvo i tre minori e poi i tre adulti. Nel frattempo, la Guardia Costiera riusciva a evitare l’affondamento dell’imbarcazione e a portarla in rada.