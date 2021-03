Firenze – La palla torna a correre sul parquet per le Volpi Rosse Menarini. La squadra fiorentina di basket in carrozzina riparte da dove la pandemia l’aveva costretta a fermarsi. Era febbraio 2020 quando il Covid bloccò il campionato che, dopo poche settimane, venne definitivamente annullato. Le Volpi Rosse Menarini però, hanno ripreso gli allenamenti non appena è stato possibile, con la voglia e lo spirito che, da sempre, li contraddistingue, ovvero quello di condividere una passione e di dimostrare quanto sia importante non arrendesi mai.

Adesso, dopo un anno complicato ed uno stop forzato dalla pandemia, le Volpi Rosse Menarini tornano in campo, come da tradizione, con grande entusiasmo e voglia di competere e con un record di tutto rispetto: la squadra fiorentina, infatti, non perde una partita dalle finali promozione del 2018, quando venne eliminata nella poule per il passaggio in serie A.

Sabato 6 marzo prenderà il via il Campionato di Serie B FIPIC, con i fiorentini impegnati nel derby con la TDS Livorno. Domenica 21 sarà invece la volta del Campionato Giovanile, con i ragazzi che proveranno ad aggiudicarsi il titolo nazionale.

L’impegno delle Volpi Rosse Menarini, oltre a rappresentare un simbolo di determinazione e tenacia declinata al mondo dello sport, è diventato anche fonte di ispirazione per altre realtà. E così, grazie al loro esempio, è nata la prima squadra di basket in carrozzina di Livorno, seguita da Pistoia che, a breve, dovrebbe a sua volta partire con un proprio team.

In questa stagione il roster delle Volpi Rosse Menarini è arricchito dall’arrivo di due nuovi atleti: Matteo Mordenti, già nel giro della Nazionale Under 22 e il potente Valentin Stefanita Duduianu. Grazie a questi innesti, inseriti in un gruppo dall’età media tra le più basse del campionato ma già solido ed esperto, l’obiettivo è andare su ogni campo portando in alto il nome delle Volpi Rosse Menarini e della città di Firenze, sperando nel miglior risultato possibile.