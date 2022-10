Firenze – Depositata, venerdì scorso, una corona d’alloro al cippo di piazza Puccini in memoria della ‘battaglia di San Jacopino’. Alla commemorazione, organizzata insieme a Donatella Masini di Anpi Firenze, era presente, per il Comune, l’assessore alla memoria Maria Federica Giuliani.

“Nell’agosto del 1944 – afferma l’Assessore – in queste strade passava la linea del fronte, i tedeschi che avevano nella Manifattura Tabacchi il loro fortilizio. Questo cippo è in memoria dei morti e feriti di uno scontro casa per casa, passo dopo passo, contribuì alla liberazione di Firenze”

Questo quanto riportato sul cippo, installato nel 2004: “La manifattura tabacchi nell’agosto 1944 era sul fronte di guerra caposaldo della linea del Mugnone. Per lunghi giorni popolo in armi e partigiani combatterono fino alla vittoria per conquistare a Firenze il diritto di darsi liberi ordinamenti”.