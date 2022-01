Firenze – La Befana vien di notte…. ma non è arrivata la Befana, per i bimbi degli occupanti uno stabile di un istituto religioso, appartenente alle Piccole Sorelle dei Poveri, vuoto da due anni, dal 2019, all’inizio pandemia. Si è avuto anche notizia di un’usufruttuaria che sarebbe rimasta fino a due mesi fa, ma non nella sede, come assicurano fonti attendibili, dove è avvenuta l’occupazione. Tra la pioggia ed il buio, sono spuntate invece le divise, che hanno intrapreso un’azione di sgombero, di notte e con la pioggia, alla vigilia dell’Epifania, di circa una quindicina di persone, fra cui famiglie con minori che, tallonate dalla povertà e dal bisogno, senza casa e senza altro che piccoli lavori assolutamente insufficienti a permettere loro il lusso di un tetto, avevano occupato cercando rifugio, nella notte di Natale, nello stabile delle religiose in via Vittorio Emanuele 89, angolo via Lanzi. La denuncia delle rappresentanti dell’ordine religioso e lo sgombero sono stati, ieri, pressoché immediati. I servizi sociali del Comune, allertati, secondo fonti di Palazzo Vecchio, sono intervenuti. Per quanto riguarda ciò che hanno spiegato gli stessi, le persone che erano timaste nello stabile all’arrivo dei servizi sociali, erano sei e hanno ricevuto proposta di assistenza accettando l’accoglienza. Fra i sei, una mamma con tre figli e due ragazzi maggiorenni. Al controllo dei tamponi anticovid e nonostante tutti o quasi gli occupanti fossero vaccinati, sono risultati positivi i sei che avevano accettato la struttura. La situazione è rimasta ferma per alcune ore, attendendo anche i risultati dei test, per poi arrivare a soluzione. Ad ora, si sa che i positivi sono stati trasferiti in un albergo covid fuori dalla città.

Tra gli occupanti, anche italiani e fiorentini. Le religiose, contattate telefonicamente da alcuni consiglieri d’opposizionene, dopo un primo generico contatto, si sono rese irraggiungibili al telefono. Fra le famiglie che hanno provato a rifugiarsi nello stabile, anche alcune di quelle già sgomberate da via dell’Incontro, da via Caccini, da via Faentina e da via dell’Osservatorio. L’occupazione era stata realizzata con il supporto della Rete Antisfratto e del Movimento di Lotta per la Casa.

Sulla questione interviene con una nota ufficiale anche il consigliere di Spc Dmitri Palagi che scrive: “Ieri abbiamo sentito tutta la necessità di una politica diversa, che non fa finta che tutto vada bene, che non si concentra sul “salvare lo shopping” mentre ci sono persone in condizioni di marginalità di cui non ci si fa carico come collettività, non con la carità, ma prendendo atto che sono parte delle nostre città. Girarsi dall’altra parte è solo un modo per trovarsi un giorno nella stessa situazione: quando avremo bisogno, avremo una società in cui ci si sentirà rispondere “non è un problema nostro”? . Ieri abbiamo provato a contattare direttamente le Piccole Sorelle dei Poveri, che ci risultano essere proprietarie degli spazi e aver denunciato “la flagranza dell’occupazione” a distanza di molti giorni: ci colpisce molto che sia proprio un istituto religioso che si richiama alla cristianità ad aver chiesto di mettere “per strada” delle persone alla vigilia dell’epifania, con quelle condizioni atmosferiche”.

Foto d’archivio: sgombero via Caccini, Firenze

Notizia in aggiornamento