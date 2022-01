Firenze – La Befana vien di notte…. ma non è arrivata la Befana, per i bimbi degli occupanti uno stabile di un istituto religioso, appartenente alle Piccole Sorelle dei Poveri, vuoto da due anni, in via Vittorio Emanuele a Firenze. Tra la pioggia ed il buio, sono spuntate invece le divise, che hanno intrapreso un’azione di sgombero, di notte e con la pioggia, alla vigilia dell’Epifania, di circa una ventina di persone, fra cui famiglie con minori che, tallonate dalla povertà e dal bisogno, senza casa e senza altro che piccoli lavori assolutamente insufficienti a permettere loro il lusso di un tetto, avevano occupato cercando rifugio una sede delle Suore vuota da due anni che si trova in via Vittorio Emanuele. La denuncia delle rappresentanti dell’ordine religioso e lo sgombero pressoché immediato, senza neanche dapprima il supporto dei servizi sociali del Comune, che adducendo una non ben comprensibile “flagranza di reato”, anche se l’occupazione è in piedi dal 30 dicembre, non avevano ritenuto di dover intervenire. Situazione che è cambiata nel trascorrere delle ore, almeno per i minori, dal momento che il Covid anche stavolta ha detto la sua. Infatti a un controllo con tamponi e nonostante tutti o quasi gli occupanti fossero vaccinati, sono risultati positivi in sei, fra cui alcuni minori. La situazione è rimasta in stallo per alcune ore, alla ricerca di soluzioni, anche temporanee. Ad ora, si sa che i positivi sono stati trasferiti in un albergo covid fuori dalla città.

Tra gli occupanti, anche italiani e fiorentini. Le religiose si sono rese irrintracciabili al telefono. Fra le famiglie che hanno provato a rifugiarsi nello stabile, anche alcune di quelle già sgomberate da via dell’Incontro, da via Caccini, da via Faentina e da via dell’Osservatorio. L’occupazione era stata realizzata con il supporto della Rete Antisfratto e del Movimento di Lotta per la Casa.

Foto d’archivio: sgombero via Caccini, Firenze

Notizia in aggiornamento