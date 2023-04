Firenze – Sarà il chiostro della Basilica di Santa Maria Novella che venerdì 5 maggio ospiterà il Charity Gala, una serata di gala per tendere la mano ai più bisognosi e raccogliere fondi per realizzare progetti di solidarietà e ricerca. L’evento è organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini per celebrare i propri 20 anni di attività e sostenere progetti di solidarietà e ricerca. La manifestazione, realizzatacon il patrocinio del Comune di Firenze, è stata presentata oggi a Palazzo Vecchio da Sara Funaro, assessora al Welfare, e Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini.

L’evento di beneficenza coinvolgerà, tra le 400 persone attese, rappresentanti delle Istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e non che nei primi 20 anni della Fondazione Fratini hanno dato il loro contributo nel supportare ed aiutare a concretizzare i progetti ideati per aiutare le persone più in difficoltà.

“Torna il tradizionale appuntamento con la raccolta fondi della Fondazione Fiorenzo Fratini che ogni giorno dell’anno svolge un lavoro prezioso tendendo la mano alle persone fragili e in difficoltà, portando avanti iniziative importanti per dare loro risposte attraverso le realtà associative del territorio – ha affermato Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune di Firenze – grazie alla Fondazione Fiorenzo Fratini e alla sua presidente Giovanna Cammi Fratini per l’attenzione rivolta ai bisogni dei fiorentini meno fortunati e alle tante realtà associative che svolgono un lavoro fondamentale a servizio di chi ha più bisogno. Il sostegno della Fondazione è prezioso per tutti noi”.

“Questo evento rappresenta per noi una tappa importante, l’occasione per ripercorrere insieme 20 anni di attività a servizio di coloro che più hanno bisogno di sostegno, dando ‘voce a chi non ne ha’ – ha dichiarato Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini -. Tante le persone e le aziende che sono state al nostro fianco permettendoci di raccogliere oltre 3.160.000 euro ed aiutare così più di 10.000 persone e oltre 100 fra Associazioni e Fondazioni in Italia e all’estero, ed è a loro che va il nostro grazie”.

I fondi raccolti andranno a sostenere progetti e realtà del territorio che si occupano di ricerca e salute, bambini e famiglie che vivono in condizioni di difficoltà, attività per persone con disabilità. Nello specifico:Associazione Famiglie Lesch-Nyhan (LND) con una donazione finalizzata alla realizzazione di un OPEN DAY di due giorni, per ospitare le famiglie ed i medici specialisti provenienti da diverse parti del mondo al fine di raccogliere i dati medico-scientifici per far progredire la ricerca sulla Lesch-Nyhan (LND), una gravissima e rarissima malattia genetica invalidante per i bambini. Associazione Sport2build (Zambia) con una donazione finalizzata all’acquisto di un pulmino per il trasporto di bambini affetti da LND o con disabilità fisiche dal villaggio di Kasonene, vicino alla Chakwela Makumbi School, fino a Lusaka (capitale dello Zambia) per visite mediche e fisioterapiche. Fondazione Martacappelli Onlus, con una donazione finalizzata alla realizzazione di una Unità (camera di 22 mq) comprensiva di: gas medicali, impianti meccanici, materiali edili, infissi, arredi, allestimento dei componenti tecnologici e di supporto medico. L’Hospice pediatrico “Casa Marta”risponde alle esigenze di cura cliniche, sociali e psico-relazionali di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita. Progetto “A Cavallo delle Emozioni” – Centro Ippico l’Antellino: donazione a copertura di un corso di equitazione della durata di 12 mesi per gruppi di 8/10 persone con disabilità o che soffrono di disagio psichico – motorio che, attraverso il contatto con il cavallo e con la natura e grazie alla pratica di uno sport, potrà approdare a una maggiore inclusione e integrazione sociale. Fondazione Tommasino Bacciotti: donazione a copertura dell’acquisto degli arredi di due appartamenti che la Fondazione Bacciotti metterà a disposizione delle famiglie con figli affetti da gravi forme tumorali che prevedono una lungodegenza ospedaliera. Comune di Firenze: donazione per aiutare famiglie e anziani in difficoltà: aiuti a donne sole con minori, famiglie numerose e anziani non autosufficienti ubicati nell’area Fiorentina e della Città Metropolitana che saranno indicati dall’Assessorato all’Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze. Istituto Piccole Sorelle dei Poveri (100 Vecchi) – Firenze: sostegno agli anziani ospiti dell’Istituto attraverso donazione di pacchi alimentari.Mensa dei poveri di Donoratico: pagamento affitti locali mensa e contributo per pagamento utenze.

Il Charity Gala sarà presentato dalla giornalista Annamaria Tossani; intrattenimento artistico musicale a cura dei Gemelli di Guidonia, che accompagneranno la serata con un medley di canzoni italiane e straniere; performance di danza a cura dei ballerini del Florence Dance Festival; per concludere, balli sulle musiche diDJ Faber.La cena vedrà inoltre protagonisti quattro chef di fama internazionale, Karime Lopez e Takahiko Kondo di Gucci Osteria, Vito Mollica di Chic Nonna e Andrea Mattei di Bistrot Restaurant, mentre il buffet dei dolci sarà preparato dai maestri pasticceri di Vacchetta Pasticceria-Enoteca, Pasticceria Cosi, Nuovo Mondo e Gelateria Vivoli.

La serata è realizzata con il sostegno di Fingen Spa, Fondazione BNL, Fondazione Guess, Cartiere Carrara, JM Investments, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Van Cleef & Arpels, Gutteridge, Deutsche Bank, Banca di Cambiano 1884 Spa.