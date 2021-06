Firenze – E’ stata la copiosa perdita di olio da una betoneira in panne a causare oggi, intorno alle 13.30, l’inizio di una forte congestione del traffico in viale Strozzi. Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, intervenuta con numerose pattuglie, la betoniera in transito sul viale Strozzi verso viale Belfiore all’uscita del sottopasso è andata in avaria iniziando a perdere olio idraulico in grande quantità. E l’olio ha invaso l’intera carreggiata del sottopasso che quindi è stato chiuso dall’ingresso lato Lavagnini. Chiuso temporaneamente anche il sottopasso Milton-Strozzi. Forti le ripercussioni sulla viabilità cittadina in particolare sui viali di circonvallazione: una decina le pattuglie impegnate sia sul posto che negli incroci più sensibili. Adottati anche piani semaforici per compensare in parte il rallentamento sui viali. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, sono intervenute due squadre della ditta per la ripulitura dell’asfalto. La problematica si è risolta intorno alle 16 con la definitiva riapertura del sottopasso Strozzi-Strozzi, la circolazione è in via di normalizzazione.