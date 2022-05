Prato – Il palcoscenico del Politeama Pratese accoglierà la compagnia di medici-attori “Camici miei” per festeggiare un compleanno molto speciale. Qui infatti mezzo secolo fa (1972) avvenne il loro debutto e sabato prossimo 21 maggio alle ore 21.00 saluteranno il loro pubblico con il nuovo spettacolo “Betti, una sera a cena”, sostenuto dal Lions Castello dell’Imperatore.

La compagnia nacque nelle aule della facoltà di medicina con il nome di Gam (gruppo autonomo di studenti di medicina), grazie ad un’idea del suo fondatore Roberto Baldi. Il gruppo di studenti si ritrovava la sera dopo aver chiuso i libri di anatomia per provare ad improvvisarsi attori e a metter su spettacoli teatrali. Ad “adottarli” fu il grande Rodolfo Betti, autore di teatro e sceneggiatore delle riviste del Buzzi scomparso nel giugno 2019: nel suo ricordo e in quello di Roberta Betti, l’indimenticata presidente del Politeama scomparsa nel gennaio 2020, si terrà il nuovo spettacolo il cui ricavato sarà devoluto proprio a sostegno del teatro. Una scelta non casuale, che sottolinea l’attaccamento verso quel teatro dove i “Camici miei” hanno recitato tante volte a partire da spettacoli come Agitati prima dell’uso, Ultime palle, Ocche banda ella, A un certo momento.

«È come se Rodolfo fosse ancora qui fra noi, come se la regia fosse ancora sua – ha sottolineato Claudio Azzini, regista dello spettacolo – Dopo gli ultimi due anni particolarmente impegnativi per noi medici a causa del Covid, ci siamo ritrovati e abbiamo ritrovato la voglia di recitare insieme. Per noi Betti non è solo Rodolfo ma anche Roberta che ho nel cuore: è stata lei ad appassionarmi al teatro».

«Abbiamo subito sostenuto l’iniziativa di portare in scena questo spettacolo, a maggior ragione dopo un periodo buio per i teatri», sottolinea Laura Biagioli, presidente del Lions Club Castello dell’Imperatore.

Mentre, Beatrice Magnolfi, presidente del Politeama: “Innanzitutto, un ringraziamento. Quello dei “Camici miei” è grande ritorno che affonda le radici nella nostra Prato in una serata che viene regalata generosamente al teatro, dopo una stagione complicata per i motivi che conosciamo.Il Politeama è la loro casa, oggi ancora di più».

«Uno degli ingredienti del successo è l’allegria, la voglia di stare insieme, insieme allo spirito della pratesità più autentico – ha aggiunto la presidente dell’associazione “Camici miei” Barbara Becheri – Per noi è molto importante essere in questo teatro: fu proprio Roberta Betti (l’ex presidente,) a comporre le musiche per i nostri primi spettacoli».

« Il teatro che facciamo è la vita di tutti i giorni, quella che passa dai nostri ambulatori – ha concluso Enrico Albini medico e vicepresidente dell’associazione “Camici miei”. Lo spettacolo sarà un modo per riallacciare i fili con la Prato di una volta e trasmetterla ai giovani, con quei modi di dire e nomi di antichi negozi che non conoscono le nuove generazioni».

Betti, una sera a cena si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo della mascherina di tipo Ffp2, come previsto dalle disposizioni governative. Il costo del biglietto è di 20, 25 e 30 euro secondo la posizione in platea. È possibile acquistare i biglietti direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, oppure attraverso i circuiti Ticketone e Boxoffice. Informazioni: www. politeamapratese.it

In foto da sinistra, Barbara Becheri, Claudio Azzini, Laura Biagioli, Beatrice Magnolfi, Enrico Albini