Bibbona – Riapre in presenza il Laboratorio Artistico Musica di Bibbona: alle lezioni on-line degli scorsi mesi hanno partecipato l’80% degli iscritti e tutti hanno portato a termine l’anno scolastico.

E’ mancata, però, una parte importante che è lo scopo primario di chi segue un corso ad indirizzo artistico: il palco, la scena, il saggio, il concerto, lo scambio tra pubblico e artista che genera quella chimica il cui risultato è ‘l’emozione’.

Lunedì 15 giugno il L.A.M.B. riapre i battenti e lo fa in tutta sicurezza: il Sindaco, Massimo Fedeli e la Presidente, responsabile giuridica, dell’Associazione Daleth-Concerti, Daniela Guarguaglini, hanno lavorato per individuare le possibilità per poter terminare questo anno scolastico, a dir poco inedito, in presenza senza rinunciare allo spettacolo finale, il premio che ogni allievo insegue e vive con emozione ogni fine anno.

Il dott. Giuseppe Artale, tecnico dell’area sicurezza e qualità dell’azienda Logistic Training Academy S.R.L. di Livorno, per conto dell’associazione Daleth-Concerti, ha elaborato un protocollo Covid-19 che permette la riapertura della scuola in tutta sicurezza.

I corsi individuali di strumento, ma anche a piccoli gruppi, saranno svolti nei mesi di Giugno e Luglio: le modalità saranno concordate con la segreteria e il rispettivo docente.