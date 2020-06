Firenze – Continua la battaglia dei Biblioprecari, vale a dire gli operatori delle biblioteche in appalto, per la riapertura delle biblioteche fiorentine. Dopo la raccolta firme promossa sul Change.org, e online fin dall’8 giugno, comincia oggi la fase “in presenza” della raccolta, con i banchini per firmare davanti alle storiche biblioteche fiorentine.

Il problema rappresentato da questi lavoratori della cultura, esternalizzati delle biblioteche comunali fiorentine e dell’archivio storico, è ormai noto. Lasciati a casa causa la chiusura delle biblioteche e degli archivi per le misure di contenimento da Covid, con il contratto d’appalto in scadenza (il 30 giugno) , con unica copertura del Fis (fondo integrazione salariale) che terminerà fra pochi giorni (il 15 giugno), si tratta di oltre un centinaio di persone lasciate nella completa ignoranza di ciò che succederà nel loro futuro prossimo.

“Dopo solleciti di ogni tipo – dicono i Biblioprecari – non abbiamo ottenuto alcuna risposta sul nostro futuro dal sindaco Nardella né dall’assessore alla cultura Sacchi. Vogliamo tornare a lavorare, chiediamo che vengano riaperte tutte le biblioteche e l’archivio storico in modo da permettere un servizio più ampio, capace così di rispondere alle richieste della cittadinanza, vogliamo essere considerati parte integrante e non rinunciabile di un servizio essenziale e importantissimo per tutta la comunità, presidio di democrazia ancora più vitale in un momento come questo. #RinasceFirenze se si tutela il lavoro e si garantisce il diritto all’accesso alla cultura e all’informazione”.

Dopo il flash mob del 26 maggio scorso davanti a Palazzo Vecchio e il silenzio dell’amministrazione, i precari delle biblioteche hanno però deciso di non darsi per vinti: così, oltre alla petizione da rivolgere alla cittadinanza, già online dall’ 8 giugno, si unisce anche la raccolta firme di fronte alle biblioteche delle Oblate, Luzi e Bibliotecanova Isolotto, da giovedì 11 fino a venerdì 19, durante l’orario di apertura dei servizi. Inoltre, sabato 13 giugno alle ore 16 ci sarà un’iniziativa davanti ad una delle biblioteche rimaste chiuse, quella dell’Orticoltura, proponendo letture animate e kamishibai per i bambini. “Per un pomeriggio ci riapproprieremo del nostro lavoro restituendolo alla comunità”.

“Dal 26 maggio sono state riaperte solo 5 biblioteche delle 13 comunali fiorentine, con orari ridottissimi e distribuiti soltanto su 4 giorni la settimana – spiegano i bibliotecari – l’archivio storico ha riaperto solo poche ore. Cento lavoratori sono rimasti a casa: i bibliotecari e gli archivisti esternalizzati che da anni garantiscono non solo aperture ampie, ma anche competenze e professionalità. Dopo un breve periodo di smart working, siamo in FIS (fondo di integrazione salariale) da aprile e ad oggi ancora non abbiamo ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione riguardo al nostro reintegro in servizio. Il FIS scadrà il 15 giugno, l’appalto il 30 giugno. 100 lavoratori, 100 famiglie, 100 vite tenute in sospeso; un servizio, quello delle biblioteche e dell’archivio storico, giustamente considerato essenziale fino a poco tempo fa, ed oggi travolto da decisioni piegate soltanto ad una logica di riduzione delle spese”.

Gli orari dei banchini per firmare: