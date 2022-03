Firenze – La questione dei bibliotecari e archivsiti del Comune di Firenze torna a far discutere, ma in realtà non si muove foglia rispetto quanto dichiarato dalla giunta nelle scorse settimane e a quanto richiesto dai dipendenti delle cooperative che, alcuni anche da 15 anni, stanno svolgendo attività preziose e altamente qualificate a servizio dei cittadini. Il fulcro del problema, oltre alla questione della consistenza dell’appalto che però sembra essere stata risolta nell’ultima seduta del consiglio, è la ventilata reinternalizzazione del servizio, che però passerebbe da un concorso in cui i dipendenti delle cooperative chiedono che, senza ledere alcun pronunciamento di legge, si possano riconoscere i titoli di servizio per l’accesso al ruolo. elemento che ancora non è stato chiarito dagli assessori competenti. Sulla questione, interviene con una nota Dmitrij Palagi di Spc: “In realtà in commissione non sono emersi fatti nuovi, che indichino un accoglimento delle richieste – dice il consigliere – l’internalizzazione è un obiettivo dichiarato di questa maggioranza e della Giunta: la cosa ci ha sempre visto favorevoli, anche perché era nel nostro programma elettorale, purché prevedesse la salvaguardia del personale che per anni e anni è stato sfruttato in condizioni precarie, attraverso gli appalti. Non violando la legge, ma riconoscendo i titoli dell’esperienza maturata: nel rispetto della normativa vigente si possono fare concorsi pubblici in cui non si cancella quanto avvenuto negli ultimi anni”.

“Le assunzioni fino al 2023 non mettono in discussione i livelli occupazionali esternalizzati: ci è stato specificato questo, tra le varie cose emerse oggi.

Però una persona che prospettive di vita può avere se non ha certezza del salario oltre il 2023? E perché non si possono riconoscere i titoli di esperienza, come aggiuntivi rispetto ai titoli di studio? Non si è capito”.

“Da inizio consiliatura cerchiamo di suggerire a Palazzo Vecchio le strade per rassicurare chi giorno dopo giorno garantisce i nostri servizi essenziali. Prendiamo atto della votazione di oggi, con l’astensione delle destre e il voto favorevole del solo gruppo misto, di fronte al no compatto di Partito Democratico e Lista Nardella. Cercheremo di capire come autoemendare la mozione, per provare a scalfire le certezze granitiche della maggioranza e provare a ottenere un passo in più per i servizi archivistici e bibliotecari in appalto, dopo i due milioni saltati fuori all’ultimo nel bilancio votato poche settimane fa”.