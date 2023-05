Firenze – Botta e risposta, alla comunicazione dei sindacati Cobas, Usb e Uil che hanno addossato la responsabilità del fallimento del tavolo di raffreddamento per la questione dei lavoratori delle biblioteche all’assenza del Comune all’incontro in Prefettura, rispondono a stretto giro l’assessora alla cultura nonché vicesindaca Alessia Bettini e quella al personale Maria Federica Giuliani con una nota:

“Vogliamo fare chiarezza sul tema dei lavoratori nelle biblioteche comunali dopo le dichiarazioni di Cobas, Uil e Usb – si legge nella nota – Lo stato di agitazione non è stato proclamato da dipendenti comunali ma da dipendenti di cooperative o società che svolgono tra le loro attività anche dei servizi per l’amministrazione comunale in particolar modo le biblioteche. L’amministrazione solitamente non partecipa a procedure di raffreddamento che non interessano dipendenti comunali”.

“Nel caso specifico dei servizi bibliotecari, l’amministrazione comunale ha deciso e attuato negli ultimi due anni sia un incremento del valore dei servizi affidato all’esterno, sia un incremento del numero dei dipendenti incaricato di svolgere questo servizio ( con oltre 15 assunzioni nel 2022). Sono stati effettuati numerosi incontri nel corso dell’anno trascorso con le rappresentanze sindacali nonché con dipendenti e rappresentanti delle cooperative che svolgono servizi bibliotecari. In tali incontri l’amministrazione ha evidenziato la volontà di procedere con un avvio della internalizzazione del servizi, bandendo concorsi specifici sia per laureati che per diplomati esperti in servizi bibliotecari ed archivistici, garantendo così il maggior numero di posti di lavoro a tempo indeterminato e riducendo quindi quelli precari. Le rappresentanze sindacali hanno generalmente apprezzato la volontà dell’amministrazione tesa a ridurre forme di lavoro precario”.

La nota continua: “Il concorso per laureati è in corso e quello per diplomati sarà bandito nel corso di quest’anno. Nell’ambito delle procedure concorsuali, nel rispetto delle norme, potranno essere valorizzate le esperienze svolte, con assegnazione di punteggi specifici oltre a quelli delle prove. Ovviamente si tratta di concorsi nazionali aperti a tutti coloro che desidereranno partecipare, avendone i requisiti, proprio come prevede la legge. Ricordiamo ancora, inoltre, che l’amministrazione comunale proprio in considerazione dell’importanza assegnata ai servizi bibliotecari ha negli ultimi anni sempre aumentato i finanziamenti per tali attività”.

Così la vicesindaca Bettini e l’assessora al Personale Maria Federica Giuliani.