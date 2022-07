La vicesindaca e assessora alla Cultura evidenzia il trend positivo dei servizi bibliotecari. Nel primo semestre del 2022 si registrano nelle biblioteche fiorentine 115.683 prestiti, pari a circa l’80% del dato registrato nel 2019. E, sempre nel primo semestre del 2022, si registrano 9.326 nuovi utenti, cifra paragonabile a quella del 2019 che nell’intero anno ha registrato un totale di 18.548. Gli “utenti attivi”, cioè coloro che hanno preso almeno un libro in prestito, raggiunge nel complesso delle biblioteche fiorentine nel primo semestre del 2022 la cifra di 17.500, contro i 21.700 registrati in tutto il 2021, e avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

Le variazioni di orario ad agosto delle Biblioteche comunali. Di seguito aperture, chiusure e variazioni orarie delle biblioteche fiorentine.

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è aperta tutto il mese di agosto.

La Biblioteca delle Oblate sarà chiusa dal 12 al 20 agosto

La Biblioteca Pietro Thouar sarà chiusa dall’8 al 20 agosto. Il sabato l’apertura è dalle 9 alle 13

La Biblioteca Fabrizio De Andrè sarà chiusa dal 1 al 20 agosto.

La Biblioteca Mario Luzi sarà chiusa dal 15 agosto al 27 agosto. Il sabato l’apertura è dalle 9 alle 13

La Biblioteca Dino Pieraccioni sarà chiusa dal 1 al 15 agosto. Fino al 27 agosto la Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì con orario 9-13

La Biblioteca Villa Bandini sarà chiusa dall’8 al 20 agosto. Il sabato l’apertura è dalle 9 alle 13

La Biblioteca del Galluzzo sarà chiusa dal 1 al 20 agosto

La BiblioteCaNova Isolotto sarà chiusa dal 12 al 20 agosto. Il sabato l’apertura è dalle 9 alle 13

La Biblioteca Filippo Buonarroti sarà chiusa dal 1 al 15 agosto.

La Biblioteca Orticoltura sarà chiusa dal 15 al 27 agosto. Il sabato l’apertura è dalle 9 alle 13

Il servizio Bibliobus riprenderà alla metà di settembre. In questo periodo i libri presi in prestito sul Bibliobus possono essere restituiti nelle biblioteche.

La Biblioteca ISIS Leonardo da Vinci sarà chiusa dal 1 al 31 agosto.

Tutte le Biblioteche Comunali Fiorentine sono chiuse lunedì 15 agosto Festa dell’Assunzione.

Digitoscana, la Biblioteca digitale

Il Sistema Documentario dell’Area Fiorentina (SDIAF) offre ai propri utenti la possibilità di mettere in valigia un’intera biblioteca digitale, a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 grazie a DigiToscana MediaLibraryOnline.

Grazie all’applicazione MLOL Ebook Reader sarà possibile leggere gli ebook in modo più agevole sia da tablet che da smartphone. Mentre per chi invece preferisce l’ascolto alla lettura, DigiToscana MediaLibraryOnline offre una selezione di storie lette da narratori professionisti con gli audiolibri della collezione “Il Narratore”.

Presente anche l’Edicola digitale con molti quotidiani italiani e stranieri e riviste: tante pagine da sfogliare virtualmente con notizie di politica, viaggi, moda, arte, sport, scienza, tecnologia e molto altro.

Per gli appassionati di cinema c’è anche un catalogo contenente oltre 450 titoli di alcuni dei maggiori registi contemporanei e grandi classici del cinema italiano.

Infine, da questo anno SDIAF offre agli utenti di tutte le 12 reti bibliotecarie della Toscana “DigiToscana Risorse Digitali per tutti”, un servizio di supporto personalizzato (il giovedì pomeriggio) che ha lo scopo di affiancare coloro che desiderano prendere dimestichezza con la biblioteca digitale, scoprire le risorse disponibili all’interno della piattaforma ed imparare ad utilizzare il proprio dispositivo per la lettura in digitale. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: prenotazioni.bibliodigitale@gmail.com

Il servizio sarà sospeso nelle seguenti date: 11, 18 agosto e 1 settembre.

Per accedere ai contenuti occorre essere iscritti a una biblioteca comunale di una delle Reti documentarie toscane, richiedere l’account e fornire un indirizzo di posta elettronica valido.

Si riceverà una mail contenente le credenziali di accesso (username e password) e un link per effettuare il primo accesso. Dopo aver attivato così l’account, per gli accessi successivi sarà sufficiente collegarsi e inserire le proprie credenziali sul sito DigiToscana MediaLibraryOnLine.

Per permettere anche ai non iscritti alle Biblioteche del Sistema SDIAF di accedere a MediaLibraryOnLine, è possibile fare una pre-iscrizione online collegandosi a OPEN WEB, cliccando in alto a destra su “Pre-anagrafica” e poi scrivere all’indirizzo email servizionline.sdiaf@comune.fi.it indicando nell’oggetto “Pre-iscrizione effettuata” e nel testo della mail il proprio nome e cognome.

A questo link l’accesso alla piattaforma: https://toscana.medialibrary.it/home/index.aspx