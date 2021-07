Firenze – Servizi bibliotecari e archivistici, ancora un profondo clima di incertezza pesa sugli addetti. Tuttavia, come sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, la giunta ha ben presente il loro ruolo essenziale. Sul tema è stata posta una domanda di attualità nel consiglio comunale odierno da parte dei consiglieri di Spc, Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. “Purtroppo questi servizi essenziali sono stati esternalizzati e abbiamo condannato all’incertezza il personale, cioè quelle lavoratrici e quei lavoratori che garantiscono tutti i giorni il funzionamento delle attività. Da mesi – sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – sarebbe dovuto uscire il nuovo bando, invece siamo in regime di affidamento diretto, che probabilmente verrà rinnovato a settembre, sperando anche che entro la fine del 2021 possano esserci novità”.

Dall’assessore giunge un’ulteriore rassicurazione, vale a dire che le voci diffuse che adombrano tagli oltre a adeguamenti salariali sarebbero infondate. “Apprezziamo e sosteniamo l’impegno a garantire continuità ai servizi, garantendo i livelli occupazionali e salariali – commentano Bundu e Palagi – però vogliamo ricordare come l’incertezza sia diretta conseguenza di un vuoto istituzionale molto forte, a partire dall’assenza di una figura dirigente, dopo il pensionamento dell’apprezzata direttrice che c’era. Non abbiamo capito per quando è prevista la selezione di una figura che comunque sarà esterna al Comune, essendo stata scelta la brutta pratica di una “chiamata esterna”, che non valorizza il personale dipendente, anche se sappiamo quanto siano forti i problemi di carenza di organico in Palazzo Vecchio. Confermiamo l’attenzione sul tema – concludono i due consiglieri – e sappiamo che è condiviso anche tra altre forze presenti in Consiglio: c’è bisogno di uno sforzo ulteriore, questa pandemia ci ha spiegato l’importanza della dimensione dei servizi pubblici e di chi li garantisce con il proprio lavoro”.