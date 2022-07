Firenze – Sarà ancora il gioiello seicentesco di Palazzo Corsini ad ospitare la 32esima edizione delle Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, prestigioso fiore all’occhiello, la wunderkammer del mercato antiquario che prenderà il via sabato 24 settembre e si protrarrà fino al 2 ottobre 2022.

Attraverso un percorso e una scenografia senza precedenti, curata da Matteo Corvino, interior designer, scenografo e regista, circa 80 gallerie, le migliori a livello mondiale, presenteranno le opere, gli oggetti e i mobili d’arte storicizzati, che vanno dal Rinascimento fiorentino al Novecento italiano e internazionale, per meravigliare e stupire i collezionisti, gli estimatori e il pubblico. Dopo un’assenza di tre anni finalmente la kermesse più importante dell’arte antiquaria si riappropria di questo notevole appuntamento fiorentino.

Dagli allestimenti, agli spazi comuni fino alla cena di gala tutto è progettato in modo da valorizzare la singolare struttura della nobile sede, Palazzo Corsini sull’Arno. In un luogo di antico fascino saranno presentati da gallerie storiche, appassionate della propria attività, capolavori di tutti i tempi, sculture e reperti romani, etruschi, medievali insieme a esempi della più importante stagione del design italiano. Un mix di disegni, sculture, arredi, ceramica e gioielli dal valore unico in uno spazio dallo stile ineguagliabile.

Il 22 settembre, ci sarà una pre apertura solo per gli addetti ai lavori, dopo due giornate riservate al Comitato di Vetting, e sarà coronata con fuochi d’artificio, la sera, per festeggiare ufficialmente l’apertura del BIAF, con il sindaco Dario Nardella come presidente e Fabrizio Moretti, segretario generale coadiuvati da un Comitato Direttivo.

Numerose le iniziative collaterali. Eternal Memories, in italiano e inglese, il primo docu-game gratuito, al mondo che racconta ai giovani l’arte antica per avvicinarli a questa passione. Il gioco è prodotto da Golem Multimedia per BIAF, con la collaborazione di TuoMuseo e il sostegno di Consultinvest. I corner EY, Innovation Partner di questa edizione, dedicati all’innovazione, tra nuove tecnologie e arte, e uno spazio museale all’interno del Metaverso con opere d’arte premiate nelle precedenti edizioni della BIAF per vivere, anche da remoto, un’esperienza immersiva.

Grande protagonista è anche il mecenatismo. La pala d’altare “La Trinità e i santi Andrea, Maria Maddalena e Cristina” di Durante Alberti, sarà donata da Fabrizio Moretti e Eleonora e Bruno Botticelli, per commemorare la memoria dei loro rispettivi genitori, alla Cattedrale di Sansepolcro. Infine la Biennale dell’Antiquariato, sostiene economicamente la Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia con un’importante campagna di restauro di importanti modelli in cera, danneggiati dall’umidità dopo il lungo periodo di chiusura del Museo Ginori.

Infine tutta la città sarà coinvolta nella seconda edizione della Florence Art Week con attività ed eventi riservati ai possessori della VIP card. Con la F.A.W.

BIAF si fregia del Patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Camera di Commercio.

