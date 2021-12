Firenze – Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, alla presenza del sindaco di Firenze e presidente del Maggio Dario Nardella e del sovrintendente Alexander Pereira si è riunito il 10 dicembre 2021 e ha approvato il programma artistico e il bilancio preventivo 2022.

“Per quanto riguarda il consuntivo – ha detto Nardella – Si profila un anno da record per i ricavi da sponsorizzazioni. Mai nella sua lunga storia questo Teatro è riuscito a raggiungere più di 7 milioni e mezzo di euro di sponsorizzazioni e donazioni. È un dato molto incoraggiante soprattutto se consideriamo che questo anno è stato ancor segnato dalla pandemia e dalle limitazioni parziali di organizzazione dei concerti in presenza. Una parte rilevante di questi contributi è legata proprio alla promozione delle attività nella nuova sala da concerti. Il Maggio Musicale Fiorentino si appresta a vivere un 2022 memorabile con la speranza di superare definitivamente la pandemia.”

L’auditorium Mehta che proprio oggi ha ospitato la prima prova in assoluto con l’orchestra, il coro, il Maestro Mehta e i solisti impegnati nel “Fidelio”, vivrà una sorta di triplice inaugurazione: il 21 dicembre alla presenza del Capo dello Stato, il 22 con il concerto replicato per la Città e il 23 con la prima opera prevista in cartellone, appunto il “Fidelio” di Ludwig Van Beethoven

“Il programma dell’anno prossimo, con titoli e artisti di fama internazionale e di grande qualità – ha proseguito il Sindaco – si svolgerà in gran parte della nuova sala per consentire di terminare i lavori nella prima grande sala operistica del Maggio. Il Festival del Maggio Musicale segnerà la sua 84esima edizione a 90 anni dalla fondazione, all’insegna di Daniele Gatti e Zubin Mehta. Sono inoltre molto felice della nascita dei due nuovi festival, di Carnevale e invernale. Con questo cartellone riprenderemo alla grande la produzione artistica dopo il lungo periodo di limitazioni legato al covid”.

Il sindaco ha ringraziato il Sovrintendente, il Consiglio e il Collegio dei Revisori per l’approvazione del bilancio preventivo 2022 che “non contempla ancora gli ulteriori benefici derivanti dalla manovra nazionale sulla ripatrimonializzazione della Fondazione da parte dello Stato.”