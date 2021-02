Pisa – Un bimbo di tre anni è caduto dal primo piano della propria abitaizone sporgendosi troppo dal terrazzino. E’ intervenuto l’elicottero egaso che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer, dove si trova in osservazione, fortunatamente sembra non in pericolo di vita

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia del piccolo non si sarebbe accorta che stesse sporgendosi dal terrazzino. Il fatto è avvenuto intorno al’ora di pranzo a Santa Croce sull’Arno, nel pisano.