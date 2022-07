Arezzo – Quattro ragazzi di Monte San Savino, rimasti bloccati in ascensore, sono stati salvati dalla polizia municipale che, in attesa dei pompieri, ha aperto uno spirgaglio per farli respirare. I 4 erano rimasti bloccati nell’ascensore della biblioteca di Monte San Savino (Arezzo) e gli agenti sono intervenuti dal momento che stava mancando loro l’aria. La vicenda è accaduta giovedì, quando la temeratura si è di nuovo impennata: la ristrettezza dell’abitacolo ha fatto il resto. Aggrediti da problmi di respirazioe e malessere diffuso, sono stati soccorsi dagli agenti, insieme al sindaco Gianni Bennati, che, attendendo i vigili del fuoco, sono riusciti a forzare la porta con la paletta di ordinanza, aprendo un piccolo spiraglio che, oltre a far passare ossigeno, è servito anche a fornirili di un po’ d’acqua. All’arrivo dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, i ragazzi sono stati liberati in condizioni fisiche abbastanza buone, tanto che non hanno avuto bisogno neppure dell’ausilio delle bombole di ossigeno.