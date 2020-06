Firenze – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia hanno eseguito una verifica merce su una spedizione di prodotti chimici destinati all’esportazione, selezionata dal Circuito doganale di Controllo (C.d.C.) per il controllo documentale.

A seguito del controllo è stata accertata la presenza di 5.000 kg. di Ammonio Bifloruro in concentrazione variabile tra il 70% e il 74% del valore di 11.750 euro, esportati da una società italiana con destinazione Turchia in assenza della prescritta Autorizzazione Ministeriale.

Nello specifico l’ammonio bifloruro, sostanza chimica idonea per essere utilizzata sia in impieghi civili che militari, è annoverata tra i beni a duplice uso e come tale la sua commercializzazione a livello internazionale è soggetta a misure restrittive, la cui violazione costituisce reato.

I responsabili della società esportatrice sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica e la partita di merce è stata sottoposta a sequestro operato dal personale della Dogana.