Firenze – Lo ha detto in direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ieri, a margine della presentazione del maxi progetto Boboli 2030: “Grazie alla liberazione degli immobili fino a poco fa occupati, che si collocano nell’ambito dello scandalo “affittopoli”, quasi una cinquantina di strutture verranno adibite, e in parte già lo sono, a funzioni per il pubblico e i cittadini”. Nell’ambito del maxipiano boboli 2030, uno degli immobili 2libarati” la palazzina Annalena, vedrà sorgere un centro didattico nel cuore del giardino, che prenderà il via nei prossimi mesi.

Foto: il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt