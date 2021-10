Sesto Fiorentino – Al termine di una lunga giornata di gare, il 9 ottobre sono stati incoronati i Campioni Regionali Toscana di Bocce specialità Raffa 2021. A Sesto Fiorentino, ospiti della Bocciofila Sestese del Presidente Silvano Baldi, si sono affrontate le 4 formazioni finaliste di ogni categoria maschile, qualificate attraverso le fasi interprovinciali, mentre diversa era la formula per l’individuale femminile. In totale 90 giocatori e giocatrici hanno riempito le corsie del Bocciodromo Comunale, sotto l’attenta direzione del sig. Yari Barbato di Pistoia e sotto lo sguardo dei vertici di Federbocce Toscana, il Presidente Giancarlo Gosti, i Consiglieri Claudio Mazzei e Simone Mocarelli, il delegato di Firenze Stefano Bartoloni. L’attesa prova individuale di cat. A ha visto il trionfo di Michele Ricci di Cortona Bocce su Giorgio Sposato della Campigiana, mentre in cat. B è Mario Donati di Bocce Arezzo il nuovo campione regionale davanti a Graziano Creatini di San Vincenzo. Proprio da San Vincenzo arriva Salvatore Galati, vincitore dell’individuale cat. C su Paolo Moroni della Campigiana.

Niko Bassi e Giacomo Lorenzini della Bocciofila Pieve a Nievole sono i vincitori della coppia cat. A, sconfiggendo Luigi Pellegrini e Massimo Matteo di San Vincenzo, mentre nella cat. B Sergio Conforti e Giuseppe Radicchi del Circolo Bocciofilo Grossetano battono in finale Graziano Bani e Massimo Cipriani della Scandiccese. Incetta di titoli per Viareggio: la Viareggina si prende la terna cat. A con Antonio Mallegni, Sergio Bertuccelli e Marco Mencaraglia vincitori su Gilberto Giorgeschi, Egidio Gepponi e Valerio Merendelli della Biturgia di Sansepolcro, e la terna cat. C con Claudia Sebastiani, Alberto Malfatti e Davide Malerbi che battono i fiorentini de Il 45 Mauro Persiani, Francesco Stabile e Giovanni Perone, mentre alla Migliarina va il titolo di coppia di cat. C con Mauro Francesconi e Marco Pacini vincitori su Tiberio Baccellini e Aniello Ostaggio di San Vincenzo. La terna di cat. B invece è appannaggio dei fiorentini dell’Affrico Fabio Gazzaniga, Fernando Reali e Nicola Foggi, vincitori all’ultimo atto su Umberto Bonini, Mauro Vannucci e Giovanni Molendi dell’Oltreserchio. Tra le donne Giulia Pierozzi di Cortona Bocce vince nella cat. A, nella cat. B Enza Lombardi dell’Affrico prevale su Ksepka Boguslawa del Grossetano, nella cat. C Barbera Valteroni del Grossetano ha la meglio sulla compagna di squadra Rachele Maggio.

In sintesi tre titoli vanno al Comitato di Arezzo (due a Cortona Bocce, entrambi di cat. A, e uno a Bocce Arezzo), altrettanti a quello di Lucca (due alla Viareggina e uno alla Migliarina), due a Grosseto (entrambi al C.B. Grossetano), due a Firenze (vinti dall’U.S. Affrico), uno al Comitato di Pistoia (la coppia di cat. A per Pieve a Nievole), uno a Livorno (vinto dalla Bocciofila San Vincenzo, che colleziona anche 3 secondi posti).

Individuale cat. A 1° Ricci (Cortona Bocce – AR) 2° Sposato (Campigiana – FI)

Individuale cat. B 1° Donati (Bocce Arezzo – AR) 2° Creatini (San Vincenzo – LI)

Individuale cat. C 1° Galati (San Vincenzo – LI) 2° Moroni (Campigiana – FI)

Coppia cat. A 1° Bassi – Lorenzini (Pieve a Nievole – PT) 2° Pellegrini – Matteo (San Vincenzo – LI)

Coppia cat. B 1° Conforti – Radicchi (Grossetano – GR) 2° Cipriani-Bani (Scandiccese – FI)

Coppia cat. C 1° Francesconi – Pacini (Migliarina – LU) 2° Baccellini-Ostaggio (San Vincenzo – LI)

Terna cat. A 1° Mallegni – Bertuccelli – Mencaraglia (Viareggina – LU), 2° Giorgeschi – Gepponi – Merendelli (Biturgia – AR)

Terna cat. B 1° Gazzaniga – Reali – Foggi (Affrico – FI), 2° Bonini – Vannucci – Molendi (Oltreserchio – LU)

Terna cat. C 1° Sebastiani – Malfatti – Malerbi (Viareggina – LU), 2° Persiani – Stabile – Perone (Il 45 – FI)

Femminile cat. A 1° Pierozzi (Cortona Bocce – AR)

Femminile cat. B 1° Lombardi (Affrico – FI), 2° Ksepka (Grossetano – GR) (Foto)

Femminile cat. C 1° Valteroni (Grossetano – GR), 2° Maggio (Grossetano – GR)