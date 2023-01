Firenze – Bolletta del gas, arriva l’aumento e non è di pochi spiccioli. Per le famiglie sul mercato tutelato, si registra un aumento del 23, 3 per cento rispetto a novembre.

Lo rende noto l’Arera, che spiega che a dicembre il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese.