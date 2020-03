Firenze – Dall’ultimo monitoraggio comunicato ieri pomeriggio, oggi, venerdì 13 marzo, sono in tutto 106 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 21 nel laboratorio di Careggi, 83 nel laboratorio di Pisa, 2 nel laboratorio di Siena. Il forte aumento è riferito in particolare al laboratorio di Pisa, in quanto nei dati trasmessi ieri molti test in quel laboratorio risultavano ancora in corso.

Questi i dati comunicati alle ore 16.30 dagli uffici dell’assessorato al diritto alla salute, che verranno trasmessi al Ministero della salute, e comunicati poi ufficialmente dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa quotidiana delle ore 18. Si potranno verificare disallineamenti tra questi dati e i dati che saranno comunicati più avanti nel corso del pomeriggio dalle aziende sanitarie: come si può ben comprendere, il disallineamento dovrà essere imputato ai diversi tempi di comunicazione.

Ad oggi sono complessivamente 470 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 101 Firenze, 48 Pistoia, 26 Prato (totale Asl centro: 175), 79 Lucca, 65 Massa Carrara, 51 Pisa, 27 Livorno (totale Asl nord ovest: 222), 16 Grosseto, 41 Siena, 16 Arezzo (totale sud est: 73).

Ad oggi sono 5 le guarigioni virali (casi negativizzati), 5 le guarigioni cliniche e 455 i casi attualmente positivi. Cinque decessi.

Dal 1° febbraio ad oggi, sono in tutto 3.533 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Dal monitoraggio giornaliero sono 6.184 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2.582 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 142 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 277 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).

In dettaglio altri 34 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra le ore 16 di ieri (12 marzo) e le 14 di oggi (13 marzo).

Al momento i decessi sono 6 (3 Lunigiana, 1 Lucca, 1 Valle del Serchio, 1 Pisa, indicati in grassetto nei casi già conosciuti nei singoli territori).

Apuane e Lunigiana: 12 casi positivi

uomo di 63 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 35 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 74 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 58 anni, di Massa, a domicilio;

donna di di 57 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 60 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 43 anni, di Carrara, a domicilio:

donna di 63 anni, di Carrara, a domicilio;

uomo di 81 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 45 anni, di Aulla, a domicilio;

donna di 65, di Mulazzo, ricoverato in ospedale;

uomo di 27 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale.

Lucca: 6 casi positivi

donna di 78 anni, di Lucca, ricoverata all’ospedale San Luca;

uomo di 77 anni, di Capannori, ricoverato all’ospedale San Luca;

donna di 81 anni, di Lucca, ricoverata all’ospedale San Luca;

donna di 55 anni, di Lucca, ricoverata all’ospedale San Luca;

uomo di 72 anni, di Lucca, ricoverato all’ospedale San Luca;

uomo di 52 anni, di Lucca, ricoverato all’ospedale San Luca.

Pisa e Valdera: 3 casi positivi

giovane di 18 anni, di Santa Maria a Monte (Pisa), a domicilio;

donna di 63 anni, di Pisa, ricoverata in AOUP;

uomo di 90 anni, di Cascina, ricoverato in AOUP.

Livorno e Val di Cornia: 10 casi positivi

donna di 49 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 45 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 77 anni, di Livorno, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

uomo di 77 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

uomo di 54 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

uomo di 72 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno.

uomo di 98 anni, di Campiglia Marittima, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

uomo di 55 anni, di Piombino, a domicilio;

donna di 54 anni, di Piombino, a domicilio;

uomo di 71 anni, di Piombino, ricoverato all’ospedale di Piombino;

Versilia: 3 casi positivi

uomo di 47 anni, di Viareggio, ricoverato in AOUP;

uomo di 82 anni, di Camaiore, ricoverato all’ospedale Versilia;

uomo di 69 anni, di Viareggio, ricoverato all’ospedale Versilia.

Sono 19 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Di seguito il dettaglio.

Altri 9 casi nel territorio fiorentino:

un uomo di 54 anni di Bagno a Ripoli, ricoverato in condizioni critiche al San Giuseppe di Empoli,

un uomo di 69 anni di Impruneta, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata di Firenze

una donna di 49 anni di Scandicci, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

un uomo di 38 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni a Careggi

una donna di 60 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni a Careggi

un uomo di 20 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova di Firenze

una donna di 62 anni di Scandicci ricoverata in condizioni critiche al San Giovanni di Dio

una donna di 49 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi

5 casi nel territorio empolese

una donna di 49 anni di Empoli, ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

un uomo di 73 anni di San Miniato, ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

un uomo di 76 anni di Certaldo ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

una donna di 57 anni di Cerreto Guidi in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

un uomo di 84 anni di Santa Croce sull’Arno ricoverato in condizioni critiche al San Giuseppe di Empoli

5 casi nel territorio pistoiese:

un uomo di 58 anni di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo di Pistoia,

un uomo di 82 anni di Pistoia , ricoverato in buone condizioni al san Jacopo di Pistoia,

un uomo di 80 anni di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo di Pistoia

un uomo di 44 anni di Montale, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo di Pistoia

una donna di 73 anni di Serravalle Pistoiese, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato