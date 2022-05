Firenze – Un leggerissimo aumento, dello 0,2%, dei nuovi casi di infezione da Covid si registra oggi, sabato 7 maggio, in Toscana, per un totale di 2.358 nuovi casi (età media 48 anni) su venerdì 6 maggio. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono 10, cinque nell’area di Lucca, due a Pisa e a Livorno, e una vittima proveniente da fuori Toscana. i nuovi decessi portano a 9.927 il totale dei morti dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi fanno giungere a 1.114.150 i positivi totali in regione. I guariti, pari a 2.279 nelle 24 ore con il tampone negativo, crescono del +0,2%, sul totale, raggiungendo quota 1.059.500 (95,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 44.723 (+0,2% su ieri). Calo dei ricoverati, attualmente 522 con un saldo di ingressi e uscite pari a -20 persone -3,7%. Altre 44.201 persone positive sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (+89 persone su ieri, pari al +0,2%).