Firenze – Passato l’autunno – con i festival di Cannes, Venezia, Berlino , Roma alle spalle – e iniziato dopo Natale ormai anche l’inverno, cerchiamo di riprendere il filo interrotto a fine estate, con una proposta di lettura di cinema per prove ed errori a partire da queste note. Senza problemi di spoiler né inseguimenti a tutti i costi dell’ appena in sala: questo compito è ben coperto, magna et impletio, dalle varie recensioni presenti sulla stampa e on line. Proviamo qui invece sommessamente a ritagliarci un ambito piccolo piccolo da cui vedere e scambiarci i nostri amati fotogrammi in movimento su grande schermo in qualche prospettiva un po’ diversa. Stimolando un forum, un blog o qualsiasi altra forma di confronto.

Si cercherà quindi di volta in volta di alternare, in modo agile e sintetico, quelli che definiamo “lampi manifesti di cinema” a “lampi nascosti”, comunque meno acclamati e promossi. Raccogliendo quanto di interessante si è potuto dalla seconda metà dell’annata appena trascorsa.

Il primo “lampo vistoso” di queste proposta di lettura è qui appunto Bones and All di Luca Guadagnino , ancora in sala, presentato a Venezia a settembre scorso che ha vinto il Leone d’Argento e il premio Mastroianni a Taylor Russel per la migliore interpretazione femminile. E con il red carpet a lanciare sempre più nell’empireo dei divi come mito efebico cool, e ora anche maudit, il protagonista maschile del film, Timothée Chalamet, ormai attore feticcio non solo di Guadagnino e già star nel colossal Dune (oltre 400 milioni di dollari d’ incassi ma flop agli ultimi Oscar.

Detto questo, vista l’abbastanza inquietante unanimità favorevole giunta anche da stimati sofisticati critici, sorprendente poiché mai proni questi ai mainstream dominanti (ne daremo alcuni brani in un eventuale futuro approfondimento sollecitato ) – e data anche la nostra considerazione di Guadagnino come autore importante e innovativo di sicura statura internazionale, confessiamo un certo imbarazzo per il nostro non essere convinti che questo film rappresenti – come invece proclamato – un’evoluzione importante nella sua ricerca artistica, la tappa più alta anzi, è stato affermato.

Guadagnino di suo ha proclamato, dopo il Leone d’argento , di “aver vinto una scommessa rischiosissima”. Pensiamo invece, come titolato, che la suggestione puramente cinefila che lo ha mosso sia rimasta alle intenzioni declamatorie, ma che non sia stata risolta , anzi non risolvibile, proprio sul piano dell’espressione artistica, dell’ azione magica del cinema alto, delle immagini, dei sentimenti. Proprio perché alla base non potevano nel caso esserci sentimenti da rappresentare, ma solo nude, chiare, semplici pulsioni. I sentimenti , quelli erotico-amorosi – sono un’altra cosa , sorti da un ‘pensiero poetante’, e le pulsioni sono appunto tali, senza alcun pensiero riflesso. Come già mostravano i creatori del romanticismo , anche gotico e orrifico, agli albori dell’800. Guadagnino ne ha declinato la malia, la complessità e il fascino in almeno quattro sue folgoranti opere e ci ha sempre più catturati in questi suoi viaggi. Qui invece ha troppo azzardato, di-vagando per un terreno dove non può coltivarsi alcun linguaggio cinematografico alto, malgrado la confezione sorvegliata e seducente nella messinscena, nella fotografia e nelle musiche. Per spiegare meglio questa impasse pochi cenni ai suoi precedenti quattro film sul tema (trilogia e serie Sky).

Io sono l’amore già nel 2009 irrompeva nella classicità di un’alta borghesia lombarda con i suoi riti e le sue solide certezze, e ne scompigliava le fondamenta e le rappresentazioni sociali , con un linguaggio di cinema potente e fantasiosamente classico , mai visto almeno in Italia, inserendovi la contaminazione di una passione recata da un giovane chef venuto dal mare, che parlava un’altra lingua, però sapeva amare. Il raffinato e fantasioso chef ‘straniero’ – siculo, ben altro da caricature alla Giannini, qui svolge la funzione di Terence Stamp nel Teorema di Pasolini. Tutto con lui adesso arde nel gelido inverno dell’altolocata famiglia lombarda: il figlio attratto da un’amicizia franca e coinvolgente, la madre che scopre la sensualità mediterranea e solare dell’amante. E il vento soffia forte e irresistibile e la donna sarà travolta da questa passione, e sceglierà, pur di non perdere l’Amore , una vita anche grama, e la perdita di ogni affetto, agio e danaro.

Nel 2015 The Bigger Splash , ha sempre Tilda Swinton come portatrice di tempeste emozionali in una rilettura de La Piscina di Jacques Deray. La trilogia si sviluppa poi compiutamente con Chiamami col tuo nome, 2018, e il montare della tensione sensuale tra l’esordiente Chalamet e il laureando americano in storia dell’arte Arnie Hammer è narrata con una sottigliezza e una sensibilità che suonano nuovi nello stile e nei temi. E colpiscono a fondo critica e pubblico d’oltreoceano.

E anche nella serie Usa-Italia per Sky di due anni dopo, We were who we were, 2020, G. riesce ad imprimere il suo marchio di fabbrica, spingendosi sul territorio scivoloso e difficile della fluidità di genere e di identità, moltiplicandone i casi e i ruoli, i punti di vista, con una misura e una fascinazione che rendono alla fine un affresco originale e persino antropologico di una nuova generazione, a confronti impensati e spiazzanti con padri e madri anche loro fluidi , già oltre l’ one dimensional men made in USA: una nuova generazione multietnica, nel microcosmo di questa base militare americana nel Veneto , di cui G. coglie allo statu nascenti la trama e la complessità di orientamenti, pulsioni, e disorientamenti. Ma invece in Bones and All questa fluidità complessa nel discorso amoroso fin qui declinato nelle più varie sfaccettature , non riesce a scorrere, proprio nel volerlo rappresentare e legittimare ostinatamente come tale nella coppia cannibale dei suoi due eroi.

Quella originaria felicità espressiva qui si è persa. Come ingolfata. E non certo per la “diversità” delle coppia. La diversità infatti attraversa bene tutte e quattro le prove precedenti di G. Ma è proprio sul piano del linguaggio cinematografico, e non di quello clinico, che non è certo quello che vuole fare G., che alla fine qui si rivela impotente in tale rappresentazione. I gesti e le emozioni che nelle altre opere G. sublimava con sintesi potente e intensa, in immagini ed esistenze palpitanti , verosimili, favorenti un’empatia non effimera, qui non riescono ad essere trasfigurati poeticamente. Non avviene insomma il passaggio dal fisiologico all’eccedenza artistica.

Si inceppa il meccanismo, la tavolozza dei colori e dei sentimenti si secca proprio e soprattutto nel momento cruciale che dovrebbe significare il tutto, e l’amore divenire assoluto ed estremo, totalizzante. I gesti di questi neo-eaters a volte risultano involontariamente comici o inevitabilmente trucidi, da macelleria messicana. E non c’è niente da ridere, né lo si vuole, come in Cuore selvaggio, col cane che si porta via il succoso braccio sanguinolento appena troncato – di William De Foe , per una volta al cinema grottesco dentutissimo villain.

Man mano che il film scorre si fa sempre più consistente un’aria di déjà vu. Cuore selvaggio di Lynch abbiamo detto. Con la ‘solitudine dei numeri primi’ Sailor e Lula (Nicholas Cage e Laura Dern) , e la truculenza grottesca e di sangue che si lasciano dietro, e le atmosfere di attesa del terribile e di orrore , nei primi piani di improvvise epifanie mostruose , specie nelle notti deformate da lingue diseguali di falò , come anche in Velluto Blu e Munholland Drive. La madre di Maren in Bones&All, irriconoscibile inquietante Chloe Sevigny , che spalanca infine la bocca vorace sulla figlia, ha invece una somiglianza impressionante anche somatica con la Grace Zabriskie stravolta da Lynch. E altrettanto inquietanti e “lynchiani” risultano gli altri tre eaters che la coppia incontra nel suo on the road. Penso ancora all’elegante erotismo del Dracula di Brian Stoker di Coppola, all’ Intervista col vampiro di Jordan, alla sensualità languida di Kinsky/ Nosferatu di Herzog. E ancora La rabbia giovane di Malick nel 1973. E alla scia di sangue lasciata dall’ altra coppia micidiale ideata da Tarantino e diretta da Stone in Natural Born Killers .

Non è dunque già stata ben narrata da un cinquantennio al cinema, e negli ultimi decenni anche in modo punkie e grunge, questa storia dannata e romantica immersa nell’orrore di ‘animali notturni’ simili a Maren e Lee ? Di coppie rose da un ‘cuore selvaggio’ assieme a una lunga fuga nella disperata ricerca di salvezza in un luogo finalmente alla luce del sole e riparato dal male esterno e da quello che ti rode interno? Sì certo , qui ora si tratta di pseudo-veri neo-cannibali , non di vampiri o di “assassini nati” o comunque pieni di rabbia come Martin Sheen e Sissy Spacek. Ma è proprio qui che Guadagnino non ce la fa a sollevarsi. Oltre Antony Hopkins di Lambs’s Silence ed Hannibal. I vampiri possono trasfigurarsi, e i loro morsi sul collo sono pure erotizzanti, il sangue rimane un rivolo discreto, e quello degli ‘assassini nati’ è depotenziato nella psichedelica tempesta di stimoli visivi di un continuo war game, dove le morti per sparo non ci schizzano addosso, le mediamo, le abbiamo già digerite da Bonnie e Clyde in poi. E dalle sparatorie dei film di genere succhiati fin dall’infanzia.

Ma come si fa a sublimare in Bones&All il sangue che ti imbratta tutto, nella canottiera, nel viso? Malgrado la messinscena dai toni sorvegliati, la bellezza cool dei due lovers , la fotografia suggestiva calda nei toni e nei colori e le musiche malinconiche , a sottolinearne il mood. Ma alla fine , residuali, rimangono sulla scena comunque le mandibole crocchianti, e i risucchi, il risuono della glottide e i pezzi di cuore e polmone che estrai come un studente alla sedute di anatomia ti porti in mano con bulimia. E non si può nemmeno parafrasare lo slogan celebre “Where is the beaf ?” nel 1984 di Wendy’s vs McDonald , e in quell’anno ripreso da Mondale vs Hurt nelle primarie presidenziali USA. Ironicamente di beef qui ce n’ è fin troppa, e le critiche la definiscono pure “saporita”.

Come fai ad essere credibile nella frase finale “ ti imploro mangiami” e non pensare di converso al “prendimi l’anima” in cui Sabine Spielrein nel film di Faenza si avvinghiava sensuale , disperata e bellissima a un giovane Jung? E il cannibalismo come metafora del cannibalismo sociale reaganiano, non lo era anche con il sistema dei mass media degli anni novanta in N.B.K ? (“Il giorno in cui voi due avete ammazzato voi siete diventati nostri! Del pubblico! Dei Media!”). Si obbietterà subito che il fascino e la voluttà di Maren-Lee non esiste in Mickey-Mallory, che il primo era un war game psichedelico, e questo una ballata dai toni malinconici e da belli e dannati meno schizzati e più composti. Ma anche Mickey-Mallory hanno avuto i loro forti traumi infantili di abusi e violenze: da Natural born killers a Natural born Eaters allora qual’ è differenza sostanziale, in ultima istanza determinante? E’ una balla la motivazione che i due di Bones&All uccidono invece per “sfamarsi”, rispetto ai due di N.B.K. Neanche fossimo nella preistoria, o nelle foreste. “Questa coppia si trova costretta a fare i conti con la sua ‘natura’, e a un’incontrollabile ‘fame carnivora’ che arriva improvvisa e irrefrenabile”(!) (Federico Chiaccari / ‘Sentieri Selvaggi’). La vera fame in realtà non arriva improvvisa, ma estenua lentamente, consuma i corpi per mancanza di acqua, latte, frumento, nel Sahel e nelle zone depresse a siccità diffusa, e uccide, ogni ora, ogni minuto, oltre agli adulti, i bambini dell’ Africa, Sudamerica, Asia, come mosche, ed è cosa troppo grande e tragica, davvero attualmente martellante, per essere tirata in ballo da una pura suggestione cinefila su personaggi che hanno esistenza solo nell’immaginario cinematografico.

«Voi credete che ci sia spazio nel mondo per i mostri. Grazie»…« Bones and all è stata una scommessa rischiosissima . Sono molto felice. Sono felice che ci sia spazio per dei mostri nel mondo dell’amore e del desiderio, e di come siano riusciti a parlare allo spettatore, che si è adeguato all’altezza dello sguardo di chi non è conforme. Vorrei che più persone possibili possano abbracciare Marvin e Lee, gli amanti cannibali». (Guadagnino a Venezia verso la platea , col Leone d’argento appena ricevuto). Molto più credibile , e volando ben più alto, lo stesso Guadagnino , sempre lì sul palco , subito dopo ha avuto un accento nobile per gli iraniani Panahi e Rasoulof, imprigionati per il loro cinema coraggioso : “ Il cinema non conosce geografia né confini, per questo dedico il premio a Jafar Panahi e Mohammed Rasoulof arrestati dal governo iraniano. Viva loro, viva la sovversione e viva il cinema!” E proprio il film di Panahi Gli orsi non esistono, premiato a Venezia con Il Gran Premio della Giuria , pur in assenza dell’autore sempre incarcerato in Iran , sarà quello che tratteremo tra giorni nell’alternanza prevista tra “lampi manifesti” di cinema e “lampi- sotto-traccia’, come è il cinema incredibile e “impossibile” di questo grande autore da un quarto di secolo.

Per capire invece la finezza di Guadagnino nel saper invece altrove andare davvero all’osso– e disvelarlo con la sintesi di cinema magico in sottrazione ,pochi fulminanti scarni tratti- d’ un sentimento assoluto ed estremo , una semplice immagine, residuale, paradossale mise en abyme, di Io sono l’amore : subito dopo la scena finale dell’addio della donna dal suo mondo, una sorta di sfondo di grana indistinta, quasi seppiata, argillosa ( suggestiva di graffiti?), riempie ora solo di sé lo schermo, nell’oscurità generale si fa strada, incerta come un germoglio, una lucina , in alto a destra , a illuminare un piccolissimo spazio della roccia e circoscritto ora da una tenue luce caldo-dorata di torcia che vi indugia tremolante; poi l’immagine retrocede in campo lungo, e si vede nell’oscuro generale l’ingresso d’una caverna ancora in chiaroscuro, dove in basso a sinistra nell’ombra , in b/n sgranato, iniziano a muoversi lentamente due figure vestite solo da jeans e t-shirt bianche , che si animano prima uno poi l’altra, poco per volta si intrecciano altrettanto lentamente. Rimane quel chiarore in alto caldo e tremulo , mentre i due amanti ora seduti per terra, sempre nell’ombra e in campo lungo, continuano ad abbracciarsi piano piano. Non sembrano volere andare in altro luogo e condizione da quella. Sembrano lì da sempre o comunque non desiderare altro. Solo tenersi così abbracciati: 100” in tutto – in assoluta assenza di suoni, musiche, voci, rumori ambientali – di purissimo magico necessario cinema alto. Poi i titoli di coda.