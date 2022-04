Firenze – Le domande per l’accesso al bonus acqua da parte dei cittadini meno abbienti potranno essere presentate dal 26 aprile all’11 giugno. Si tratta di un’agevolazione integrativa rispetto al bonus idrico nazionale. La domanda, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dovrà essere presentata alla direzione servizi sociali via mail all’indirizzo bonus.idrico@comune.fi.it. La modulistica per compilare la richiesta potrà essere scaricata dalla rete civica del Comune o ritirata presso la direzione servizi sociali.

Per l’anno 2022, potranno presentare domanda le famiglie con un valore Isee non superiore ai 15mila euro; in caso di famiglie numerose con almeno quattro figli a carico, il valore Isee di accesso non potrà superare i 20mila euro.

“Il bonus sociale idrico integrativo è un’importante e concreta misura di sostegno a cittadini e famiglie che hanno un reddito basso per i quali anche il costo della bolletta dell’acqua può essere un peso che incide sul bilancio familiare – ha spiegato l’assessore al welfare Sara Funaro – con il bonus idrico vogliamo essere vicini ai fiorentini in difficoltà e che hanno più bisogno. In questo momento difficile e di grande incertezza economica, in cui l’economia è stata scossa prima dall’emergenza Covid e ora dalla guerra, questo bonus è un’agevolazione che permetterà a quanti faticano ogni giorno ad andare avanti, e a far fronte ai tanti costi da sostenere, di tirare un respiro di sollievo”.