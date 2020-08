Firenze – Con una nota stampa, l’INPS ricorda che si sta avvicinando il temrine per richiedere il bonus covid, dal momento che la scadenza per presentare la domanda è domenica 30 agosto. Il termine lo si ritrova nel Decreto Agosto, e riguarda le categorie di lavoratori cui sono destinati i bonus di 600 e 1000 euro per i mesi di aprile e maggio. Nel comunicato stampa diffuso ieri dall’INPS si legge che, pur occupandosi in particolare di lavoratori domestici (colf e badanti), trascorsi quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più fare domanda di bonus varie categorie di lavoratori per cui lo stesso era stato previsto.

Ed ecco nello specifico le categorie che devono affrettarsi: professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall’INPS, il termine in questo caso riguarda solo il mese di aprile, il bonus 1.000 euro di maggio è rimasto bloccato, infatti, fino all’approvazione dello stesso Decreto Agosto e sarà erogato in automatico a chi ha già presentato la richiesta per aprile; liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali); lavoratori dipendenti stagionali, nonché lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; operai agricoli a tempo determinato (scadenza valida solo per il mese di aprile); lavoratori dello spettacolo; lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione nel settore dello sport.